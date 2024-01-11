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騎電單車行搶頻發 班森賀2華女受害

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙班森賀新年發生兩起騎電單車者搶劫華女的案件。(本報資料圖)
布碌崙班森賀新年發生兩起騎電單車者搶劫華女的案件。(本報資料圖)

新年以來，布碌崙(布魯克林)南區華人聚居區發生多起光天化日之下，路上行人遭騎電單車者搶劫的案件，僅在班森賀，這樣的案件就發生了兩起，警方提醒居民注意安全。

其中一起案件發生在本月4日，地點在市警62分局的轄區內。62分局的紀錄顯示，案件雖然發生在4日，但華裔受害女子在次日(5日)才向警方報案。這名18歲的華裔女子當時正在14大道交62街附近步行回家，這時一名騎乘黑色電單車的男子，在經過她身邊時，突然動手攻擊。這名匪徒朝著華女的頭部就是一記重拳，將其擊倒在人行道上，然後下車快速搶走她肩膀上挎著的背包，隨即騎車加速離開現場。

受害者摔倒在地上，其身體包括雙手和左腳腕被擦傷，背包內的手機、300多元現金和多張信用卡都被搶走。受害華女說，她回家後立即將信用卡作廢，因此信用卡沒有遭盜用。受害華女事發後也沒有到醫院接受治療。事發第二天，受害華女才在家人的陪同下到62分局報案，警局已派出華裔警察調查此案，但仍未破案。

布碌崙南區警方的紀錄顯示，新年以來，貝瑞吉、班森賀和日落公園等幾個華人聚居區，接連發生了多起劫匪騎電單車搶劫行人的案件，另一起案件的受害人也是華裔。元旦當晚10時左右，一名40歲的華裔婦女在班森賀麥當勞大道(McDonald Ave)968號的一家華人按摩店前，遭兩名騎電單車的劫匪搶劫。

兩名劫匪在騎乘電單車經過受害者身邊時，坐在後面的男子伸手強行搶走這名女子肩上的背包，兩名匪徒隨即加速騎乘電單車逃離現場。警方接到報案後，迅速趕到現場處理，並傳招在附近巡邏的警車追捕，但兩名匪徒早已騎著電單車逃得不見蹤影。急救人員趕到場為受害者檢查傷勢，所幸華女受害者僅受擦傷，急救人員在現場做出相應處理後已無大礙。

警方提醒南布碌崙居民，尤其是女性，在街上行走時，一定要留意突然向自己靠近的電單車或輕便摩托車，要及時做出躲避動作，以防遭搶劫。

華女 華裔 布碌崙

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