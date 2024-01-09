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紐約史島北灘男子跳貝玉揚橋自殺 4日內第二起

記者胡聲橋／紐約即時報導
四日內兩人從貝玉揚橋跳橋輕生，一死一傷。(谷歌地圖)
四日內兩人從貝玉揚橋跳橋輕生，一死一傷。(谷歌地圖)

史泰登島北灘一公園內9日清晨驚現一具男子屍體，警方認為死者是從連接史島北灘和新澤西州的貝玉揚橋(Bayonne Bridge)上摔下來的。截止目前，警方仍在設法確定死者身分。這已是四日內貝玉揚橋的第二名跳橋者了。

警方稱，9日清晨6時24分，史島北灘榆樹公園(Elm Park)一名晨跑者在貝玉揚橋下，在李奇蒙台(Richmond Terrace)靠近紐瓦克大道(Newark Avenue)的地方發現了一具男性屍體。警方接到民眾報案後迅速趕到現場進行調查，發現這名男子已經完全沒有知覺和反應，宣告這名男子死亡。警方目前只確定是一具男性屍體，但身份、年齡和族裔等背景都沒有得到確認。警方稱，從死者的傷勢分析，認為他是從貝玉揚橋上跳下致死。這起案件仍在調查中，屍體已被市驗屍處接走，驗屍官將通過檢驗正式確定其死因。

警方目前仍在事發公園進行調查。除了紐約市警察局外，紐新港航局(Port Authority)警方也加入了調查。

在短短四天時間內，這已經是貝玉揚橋的第二名跳橋者了。6日(周六)，一名31歲的婦女從貝玉揚橋上跳入水中，中午12時55分，紐約市警察局的港口小組在橋附近的水中發現了這名婦女並將其救了上來。這名輕生的婦女被送往附近醫院接受治療，病情穩定。事發，警方在大橋上發現了她停在大橋上的車輛。

警方呼籲，居民如有親友失蹤，請馬上致電市警報案專線，(800)577-8477。

紐約市 新澤西州 史泰登島

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