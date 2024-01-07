我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復旦「流浪留美博士」被爆每周到賭城 輸到破產

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

歹徒曾開多槍…遭尾隨家中搶劫 班森賀華女驚魂

記者顏潔恩／紐約報導
住在21大道交63街的一名華女日前遭人持槍入室盜竊。(谷歌地圖)
住在21大道交63街的一名華女日前遭人持槍入室盜竊。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社日前發生一起入室盜竊案，一名華女返家時遭持槍的陌生非洲裔男子跟蹤，被對方強行推入屋內，華女在掙扎反抗間遭到劫匪連開數槍，幸均未擊中，嫌犯目前仍在逃。

該案發生於去年12月30日晚上7時左右，在位於21大道交63街的一棟住處內，36歲的華女當時從地鐵站走出來，被劫匪一路開車尾隨；當她打開家門時，潛伏在她身後的劫匪亮出手槍，跟受害者一起走進屋內，威脅她交出財物。

過程中受害者試圖反擊，與劫匪發生搏鬥，兩人還在地上扭打，期間劫匪開了幾槍，最終沒搶走任何財物逃出屋外；華女則未被子彈擊中，並目睹劫匪跳上一輛沒有車牌的白色汽車，逃離現場。

不久後62分局警員接報抵達現場，發現屋內有多處彈痕，包括牆壁被穿破等，並在客廳搜到六發彈殼；警方指出，目前劫匪為身高約5呎9吋高的非洲裔男子，犯案時身穿黑色羽絨外套、牛仔褲，目前仍在逃，呼籲知情民眾提供線索。

班森賀目前也發生兩起民眾走在路上，遭電單車騎士搶劫的案件；第一起案件發生於去年12月27日晚上8時，53歲華婦走在路上，遭兩名騎乘電單車的西語裔劫匪靠近，搶走她的肩背包，裡面有300元現金、名牌錢包、信用卡和社安卡。

另一起案件則發生於去年12月31日下午約4時，15歲的華裔少年遭兩名西語裔男子攻擊，其中一人用手勒住他的脖子，另一人則趁隙搶走他身上的財物；警方懷疑以上兩案為同夥犯案，呼籲民眾提高警惕並提供線索。

知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

華女 地鐵站 布碌崙

上一則

紐約市久不見降雪 市民不減外出熱情

下一則

檢方疏漏 9大道按摩院搶劫強暴嫌犯無保釋放

延伸閱讀

北加逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅：裝保全、攝影機…還能做什麼

北加逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅：裝保全、攝影機…還能做什麼
布碌崙盜賊一月4次搶劫同一家商店 至今逍遙法外

布碌崙盜賊一月4次搶劫同一家商店 至今逍遙法外
華婦布碌崙店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

華婦布碌崙店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」
布碌崙2歹徒闖民宅強暴婦女 警緝凶

布碌崙2歹徒闖民宅強暴婦女 警緝凶

熱門新聞

（取自九派新聞微博）

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

2024-01-05 12:51
羅斯福島今日清晨傳出爆炸。(截取自PIX11 YouTube)

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

2024-01-02 13:05
紐約市感染流感、新冠肺炎以及呼吸道融合病毒的人數迅速飆升，全市公立醫院近日重新恢復口罩強制令。(取自紐約市公立醫院系統臉書)

流感、新冠、RSV激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡

2024-01-03 15:42
急救人員將傷者送出地鐵站。(Citizen截圖)

曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運

2024-01-04 17:09
透過投資移民取得綠卡，卻無法獲得承諾退還的本金，多名華人4日到哈德遜廣場前抗議。(記者許君達／攝影)

投資曼哈頓哈德遜廣場套牢 華人移民抗議

2024-01-05 06:17
2023年紐約州人口流失數量位列全美第一，有將近21萬7000名紐約居民選擇離開。(記者張心／攝影)

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

2023-12-31 06:23

超人氣

更多 >
被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊

飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊