歹徒曾開多槍…遭尾隨家中搶劫 班森賀華女驚魂

住在21大道交63街的一名華女日前遭人持槍入室盜竊。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華社日前發生一起入室盜竊案，一名華女 返家時遭持槍的陌生非洲裔男子跟蹤，被對方強行推入屋內，華女在掙扎反抗間遭到劫匪連開數槍，幸均未擊中，嫌犯目前仍在逃。

該案發生於去年12月30日晚上7時左右，在位於21大道交63街的一棟住處內，36歲的華女當時從地鐵站 走出來，被劫匪一路開車尾隨；當她打開家門時，潛伏在她身後的劫匪亮出手槍，跟受害者一起走進屋內，威脅她交出財物。

過程中受害者試圖反擊，與劫匪發生搏鬥，兩人還在地上扭打，期間劫匪開了幾槍，最終沒搶走任何財物逃出屋外；華女則未被子彈擊中，並目睹劫匪跳上一輛沒有車牌的白色汽車，逃離現場。

不久後62分局警員接報抵達現場，發現屋內有多處彈痕，包括牆壁被穿破等，並在客廳搜到六發彈殼；警方指出，目前劫匪為身高約5呎9吋高的非洲裔男子，犯案時身穿黑色羽絨外套、牛仔褲，目前仍在逃，呼籲知情民眾提供線索。

班森賀目前也發生兩起民眾走在路上，遭電單車騎士搶劫的案件；第一起案件發生於去年12月27日晚上8時，53歲華婦走在路上，遭兩名騎乘電單車的西語裔劫匪靠近，搶走她的肩背包，裡面有300元現金、名牌錢包、信用卡和社安卡。

另一起案件則發生於去年12月31日下午約4時，15歲的華裔少年遭兩名西語裔男子攻擊，其中一人用手勒住他的脖子，另一人則趁隙搶走他身上的財物；警方懷疑以上兩案為同夥犯案，呼籲民眾提高警惕並提供線索。

知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。