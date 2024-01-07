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新鮮草原牛排館遭入室盜竊 損失逾5000元

記者高雲兒／紐約報導
皇后區新鮮草原近日發生一入店盜竊案，一家猶太牛排館遭竊，損失達5100元。(市警局提供)
皇后區新鮮草原近日發生一入店盜竊案，一家猶太牛排館遭竊，損失達5100元。(市警局提供)

不少華人居住的皇后區新鮮草原，近日發生一入室盜竊案，一家猶太牛排館遭竊價值5100元的現金和財物，警方正在調查此案，並公布嫌疑人照片，目前無人被逮捕。

根據警方，去年12月18日早上8時20分左右，該案男嫌破壞了該位於聯合大道(Union Turnpike)190-11號的猶太牛排館Union Bistro後門，進入店內，並竊取了4800元現金和價值300元的商品，後該竊賊步行逃離現場，方向不明。無人報告受傷。

紐約市警察局於近日發布了該嫌犯的監控畫面，描述他膚色較黑，身高約5呎8吋，體重約140磅，他最後被看見時，穿著黑色連帽冬季外套、黑色褲子、黑色運動鞋，戴著黑色口罩和黑色手套，並攜帶一個大黑色垃圾袋，用於裝偷來的贓物。

警方表示，該名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據最新的CompStat報告，截至去年年底，該案發生的107分局轄區內報告了262起入室竊盜案，比2022年的240起增加了22起，增幅達9.2%。

猶太 紐約市 口罩

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