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曼哈頓地鐵相撞脫軌24傷 剎車曾遭破壞

記者劉梓祁／紐約報導
曼哈頓地鐵4日相撞，5日有部分恢復服務，MTA則在事故現場調查是否為煞車故障。(MTA提供)
曼哈頓地鐵4日相撞，5日有部分恢復服務，MTA則在事故現場調查是否為煞車故障。(MTA提供)

曼哈頓上西區地鐵1、2、3號線96街車站(96th Street Station)，4日下午發生相撞及脫軌事故，至少造成24人受傷，地鐵服務大規模癱瘓；5日傍晚部分地鐵服務恢復，但2號線仍受到影響，大都會運輸署(MTA)則正在調查是否為煞車故障導致事故發生。

根據多個執法部門，事發時一列北向行駛的1號線列車在站內離開時，撞上一列停在相同軌道上的空列車，當時地鐵車廂內載有近500名乘客。MTA官員表示，空車在事發前曾被惡意破壞，因此正著手調查其是否因剎車重置問題導致碰撞。

曼哈頓地鐵相撞，造成至少24人受傷，5日仍有部分服務受影響。(MTA提供)
曼哈頓地鐵相撞，造成至少24人受傷，5日仍有部分服務受影響。(MTA提供)

根據市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)，碰撞發生時，空列車正被操作員開出，並在前方配有引導員。在那之前，該車的前五節車廂曾被惡意觸發緊急剎車。

戴維說，事發時空車信號燈顯示為紅色，意為激活剎車，從而防止其與另一行駛中的列車發生碰撞，但結果為工作人員無法重置其中一節車輛的緊急剎車。他強調，碰撞發生起因於「有人決定惡作劇或以其他方式破壞列車」，導致「令人沮喪」的意外發生。不過據了解，官方需要數周的時間才能找出真正造成事故的原因。

曼哈頓地鐵相撞，造成至少24人受傷，5日仍有部分服務受影響。(MTA提供)
曼哈頓地鐵相撞，造成至少24人受傷，5日仍有部分服務受影響。(MTA提供)

全國運輸安全委員會(NTSB)目前也介入調查，並質疑為何故障列車內外都沒有攝像頭，車上更沒有數據紀錄器，事發後才能夠快速找出問題，並預防未來類似事故再發生。

截至5日下午5時，地鐵1、3號線服務已經恢復，但2號線則持續受到影響，一名現場工作人員表示，事後清理工作可能要在8日(周一)才能完全解決。

據MTA，被撞的十節列車車廂中，已有九節重新上軌並移開。MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，事故導致其中一節車廂的車輪架大幅度彎曲，以至於工作人員不得不將車廂放在支架上移動。

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