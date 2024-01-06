貝賽白天入室搶劫 92歲婦輕傷

皇后區貝賽最近發生一入室劫案，一名92歲婦女在家中被一名陌生人搶劫。目前警方已公布該男嫌照片，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)

皇后區 貝賽最近發生一入室劫案，一名92歲婦女在家中被一名陌生人搶劫。目前警方已公布該男嫌照片，呼籲民眾提供線索。

據警方透露，這起事件發生在3日上午11時左右，男嫌先敲了貝賽231街和64大道附近住所的門，92歲的婦女開了門，並與男嫌展開對話，但隨後她就被嫌犯猛推，一下摔倒並撞到頭部。

然後，男嫌進入屋內，並拔出一把刀，強行搶走了婦女的錢包，其中包含信用卡 和100元現金。嫌犯隨後朝北逃離，沿著231街向北方大道方向逃竄。92歲婦女遭受輕微頭部傷害，並拒絕接受醫療救治。

紐約市 警方於近日發布了嫌犯的監控畫面，描述他為中等膚色、中等身材，身高約5呎10吋。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據最近的CompStat報告，截至去年年底，該案發生的111轄區範圍內搶劫案數量大幅減少，2023年共報告61起案件，比上一年的82起減少了25.6%。