我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加航空起飛後整片窗戶飛走 緊急降落波特蘭

拜登展開2024年造勢 賓州演說狂轟川普「失敗者、有病」

貝賽白天入室搶劫 92歲婦輕傷

記者高雲兒／紐約報導
皇后區貝賽最近發生一入室劫案，一名92歲婦女在家中被一名陌生人搶劫。目前警方已公布該男嫌照片，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)
皇后區貝賽最近發生一入室劫案，一名92歲婦女在家中被一名陌生人搶劫。目前警方已公布該男嫌照片，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)

皇后區貝賽最近發生一入室劫案，一名92歲婦女在家中被一名陌生人搶劫。目前警方已公布該男嫌照片，呼籲民眾提供線索。

據警方透露，這起事件發生在3日上午11時左右，男嫌先敲了貝賽231街和64大道附近住所的門，92歲的婦女開了門，並與男嫌展開對話，但隨後她就被嫌犯猛推，一下摔倒並撞到頭部。

然後，男嫌進入屋內，並拔出一把刀，強行搶走了婦女的錢包，其中包含信用卡和100元現金。嫌犯隨後朝北逃離，沿著231街向北方大道方向逃竄。92歲婦女遭受輕微頭部傷害，並拒絕接受醫療救治。

紐約市警方於近日發布了嫌犯的監控畫面，描述他為中等膚色、中等身材，身高約5呎10吋。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據最近的CompStat報告，截至去年年底，該案發生的111轄區範圍內搶劫案數量大幅減少，2023年共報告61起案件，比上一年的82起減少了25.6%。

紐約市 皇后區 信用卡

上一則

華男攜數十磅大麻酒駕 上州被捕

延伸閱讀

68歲華男超市停車場被搶3.6萬元 警緝2嫌

68歲華男超市停車場被搶3.6萬元 警緝2嫌
法拉盛民宅被盜17萬元 警緝2嫌

法拉盛民宅被盜17萬元 警緝2嫌
法拉盛民宅盜走17萬元 警緝2嫌

法拉盛民宅盜走17萬元 警緝2嫌
南加警破獲盜竊團伙 曾入室盜竊40商戶

南加警破獲盜竊團伙 曾入室盜竊40商戶

熱門新聞

（取自九派新聞微博）

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

2024-01-05 12:51
羅斯福島今日清晨傳出爆炸。(截取自PIX11 YouTube)

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

2024-01-02 13:05
紐約市有三所大學在今年上榜全美前100名，分別為坐落於曼哈頓上西區的哥倫比亞大學(如圖)、下城的紐約大學和中城的復敦大學。(記者張心／攝影)

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

2023-12-29 13:47
紐約市感染流感、新冠肺炎以及呼吸道融合病毒的人數迅速飆升，全市公立醫院近日重新恢復口罩強制令。(取自紐約市公立醫院系統臉書)

流感、新冠、RSV激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡

2024-01-03 15:42
急救人員將傷者送出地鐵站。(Citizen截圖)

曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運

2024-01-04 17:09
2023年紐約州人口流失數量位列全美第一，有將近21萬7000名紐約居民選擇離開。(記者張心／攝影)

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

2023-12-31 06:23

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的

亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍