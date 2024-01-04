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皇后區突現一夥人「短程」駕駛地鐵空車廂

記者邢易霖 / 紐約即時報導
監控錄像中拍攝到一名地鐵車廂「入侵者」的照片。(NYPD)
監控錄像中拍攝到一名地鐵車廂「入侵者」的照片。(NYPD)

紐約市警方正在尋找嫌犯，有一夥人試圖操控存放在皇后區一個無人的兩節地鐵車廂，將其開出「一小段距離」後徒步逃離。

警方表示，12月30日下午4時45分左右，嫌犯進入森林小丘(Forest Hills)71大道站附近無人的地鐵車廂，然後撬開列車員的駕駛室。他們駕駛列車稍微向前移動了一點，然後步行逃離現場。據悉，警方沒有透露這夥人實際有多少成員。然而，這一事件似乎已被發布到社交媒體上，視頻中拍到這群人當地鐵車廂停靠到另一節車廂時發出很大的笑聲。

市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)表示，這起事件不會對公眾造成危險，因為信號系統會阻止列車車廂離開車場，他們無法進入列車載客的主線。他強調，這是又一起導致列車運行緩慢的事件，辛勤工作的紐約人無法出行，因為有人在破壞列車，無論是砸碎車窗、翻越旋轉門，還是在這種情況下試圖移動列車。他說，「當塔台操作員看到事件發生時，立即聯繫警方，這夥人嚴重的耽誤了我們的工作。」

警方稱，目前還沒有嫌犯的線索，監控視頻中可以看到他們穿著連帽衫，背著背包。該事件構成魯莽危害行為，暫時沒有收到人員受傷的報告。

大都會運輸署(MTA)報告，最近有人在網上出售可用於進入地鐵車廂的鑰匙。儘管當局表示到2025年，每輛地鐵車廂都將安裝監控攝像頭。一位MTA列車長卻指出MTA尚未解決地鐵車廂被盜的問題。他認為「破壞者」使用的手法十分常見，這些人首先拉動列車車廂尾部的緊急製動裝置，促使列車長去調查，在這期間，為偷竊工具、鑰匙以及劫持其他地鐵車廂創造了機會。他透露，僅在去年11月就發生了五起類似的闖入事件，這些事件可能導致人們面臨生命危險。

州長霍楚(Kathy Hochul)曾在2022年簽署一項法案，將妨礙和攻擊MTA工人的行為定為二級攻擊行為，最高可判處七年監禁。

地鐵 MTA 大都會

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