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市警總局：仇恨犯罪數仍高 仇亞驟減

記者劉梓祁／紐約報導
市警仇恨犯罪小組指揮官馬庫斯總結去年工作。(記者劉梓祁／攝影)
市警仇恨犯罪小組指揮官馬庫斯總結去年工作。(記者劉梓祁／攝影)

自新冠疫情發生後，針對亞裔的仇恨犯罪數量快速增加，令大量華人受害並表示失去安全感；市警仇恨犯罪小組2日總結去年工作時表示，在國際局勢動盪之下，仇恨犯罪數量仍處在歷史高位，但仇亞犯罪已大幅減少。

市警總局仇恨犯罪小組(Hate Crimes Task Force)指揮官馬庫斯(Gary Marcus)表示，由於去年10月發生以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進主義團體哈瑪斯(Hamas)之間戰爭，與猶太群體等有關的仇恨犯罪，在2023下半年錄得快速增長。

馬庫斯說，自戰爭局勢引發全球影響後，紐約市內仇恨犯罪數量出現「巨大波動」，針對猶太、巴勒斯坦以及穆斯林社區的罪案錄得激增。

仇恨犯罪數仍在歷史新高。（市警數據）
仇恨犯罪數仍在歷史新高。（市警數據）

市警數據顯示，引起市內多場示威的以哈衝突「毫無疑問」影響了2023年罪案走勢。從去年戰爭開始的10月7日至年底之間，報告有230起仇恨犯罪，而2022年同期僅有161起，同比增長約43%。在去年10月7日前，全市仇恨犯罪總數已比往年減少20%，其中猶太社區內減少21%。

根據仇恨犯罪小組統計，2023年針對猶太裔的仇恨犯罪共有160起，較2022年激增50%，占總仇恨犯罪數38%。仇亞犯罪方面，2023年共有45起案件，與2022年的89起相比減少近50%，並在所有仇恨犯罪類別內排名第三，第二為性取向仇恨。

馬庫斯表示，自2021年後便持續錄得仇亞犯罪的下降趨勢，但仍未回到疫情前水平，部分原因為「教育問題」，希望市民勿因恐懼而選擇拒絕報案。市警數據指，2023年共發生618起仇恨犯罪，延續了自2020年開始的上升趨勢，其中超過一半為針對個人的犯罪。

據曼哈頓地檢辦公室數據，截至去年12月14日，全年共發起111起仇恨犯罪訴訟，而2022年為92起。當前，地檢有147起仍在處理的仇恨案件，其中包含亞裔受害者的有34起。其發言人稱，市警數據僅記錄事件和投訴報告，其中包括未被確認和定罪的仇恨犯罪以及重複案件，或被誤認數字高企。

去年5月履新的馬庫斯指，目前小組有近30名全職調查員，其中包括在疫情期間成立的仇亞特遣隊成員。他還說，不僅針對跨性別仇恨犯罪有所上升，當前仍在持續的移民潮也導致了仇恨西語裔犯罪的增加。

仇恨犯罪 猶太 疫情

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