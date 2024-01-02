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布碌崙盜賊一月4次搶劫同一家商店 至今逍遙法外

記者胡聲橋／紐約即時報導
布碌崙盜賊一月四次入室搶劫同一家商店，警方通緝。(警方提供)
布碌崙盜賊一月四次入室搶劫同一家商店，警方通緝。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)一名盜賊去年12月在一個月時間內，連續4次凌晨闖入位於肯辛頓(Kensington)的一家商店盜竊財物。警方已公布這名盜賊的照片，希望知情者及時提供線索，幫助警方早日將其捉拿歸案。

這一系列盜竊事件發生在66分局管轄的範圍內。警方接到報案稱，2023年12月2日(周六)凌晨4時31分，一名男性劫匪打破門牌號為康尼島大道(Coney Island Avenue)560號的一家雜貨店的側板進入該店。進入店內後，這名盜匪從店內拿走了多件貨物。這名劫匪隨即逃離現場，去向不明，盜竊事件沒有造成人員傷亡。

這名劫匪在12月分又連續三次以打破側板的方式強行闖入該商店盜竊貨物。時間分別是17日(周日)凌晨2時36分、19日(周二)深夜2時18分和26日凌晨4時10分。這名盜賊每次進這家商店都偷走一些貨物，每次都順利逃走。

警方公布的照片是這名劫匪在19日的盜竊事件後，在作案現場附近拍到的。照片中的劫匪身穿淺灰色絨衣和淺藍色牛仔褲，腳穿黑色鞋子和戴紅帽沿的米色帽子。警方公布的另一張照片顯示，這名盜賊正用運貨小推車把幾箱飲料往人行道上拉。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 康尼島 布魯克林

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