元旦白石鎮跨島快速路車禍 5死1傷

皇后區白石鎮(Whitestone)的跨島快速路上，1日發生了一起車禍，造成五人死亡，一人受傷。事發地點靠近白石高速公路與跨島快速路的交叉口的36N與36S出口。(取自谷歌地圖)

1月1日早上，皇后區 白石鎮(Whitestone)的跨島快速路上(Cross Island Parkway )發生了一起車禍，造成五人死亡，一人受傷。

事發地點是該公路上的一個被稱為「死人彎」(dead man's curve)的區域，靠近白石高速公路(Whitestone Expressway)與跨島快速路的交叉口的36N與36S出口。

早上6時左右，一輛北向行駛的馬自達汽車，在跨島快速路上與另一輛本田 汽車相撞。監控錄像顯示，兩車已完全破損，其中馬自達被直接掀翻在地。馬自達汽車內共有五人，四人當場宣告死亡，一人被送往醫院後不治。本田車內的司機，被送到紐約長老會皇后區醫院(New York-Presbyterian Queens)，目前情況穩定。

據附近居民介紹，白石高速公路與跨島快速路交界處的彎道是附近司機都熟知的「死人彎」。居民Stavros Vouvoudakis說：「在這裡開車千萬不能快，但很多年輕人不聽勸告。 如果拐彎時沒有足夠經驗，很容易從路上飛出去。」

紐約市 警察局正在調查該起事故原因，並表示在通知家屬前不會公開死者信息。