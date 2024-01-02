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惡賊布朗士連搶3店 亞裔老闆被刺多刀命危

記者范航瑜／紐約報導
市警局已發布了該嫌疑人的監控錄像，並懸賞3500元，呼籲任何有線索的民眾聯繫市警。(市警局提供)
市警局已發布了該嫌疑人的監控錄像，並懸賞3500元，呼籲任何有線索的民眾聯繫市警。(市警局提供)

一名男子日前在布朗士搶劫了三家商店，其中一家美容用品店的亞裔老闆被刺多刀，目前仍然處於危急狀態。警方正在積極搜捕犯罪嫌疑人。

根據市警局，去年12月15日，該嫌持刀搶劫了三家商店，美容用品店的70歲韓裔老板俞康煥(Kang Hwan Yoo，音譯)遭多次刺傷，目前仍然處於危急狀態。警方正在搜捕犯罪嫌疑人。

近半個月來，逮捕行動的不力，重新引發了人們對仇亞犯罪的擔憂。不過警方強調，目前案件並沒有被認定為是與種族相關的仇恨犯罪。

儘管如此，紐約韓裔商業和社區領袖在紐約韓國協會主辦的集會上，表達了他們的不滿，州參議員劉醇逸(John Liu)表示：「這一案件傳達了一條可怕的信息，即嫌犯可以為所欲為地搶劫像俞先生這樣的移民小商家。」

據警方介紹，刺傷俞康煥的嫌疑人當天早些時候還搶劫了布朗士東北部的另外兩家商店。俞康煥的商店是嫌疑人搶劫的第三家，也是唯一一起發生暴力事件的地點。

嫌犯在上午10時30分左右，進入了涅瑞德大道(Nereid Avenue)一家由非洲裔經營的乾洗店，持刀要求店員交出現金，店員給了他六元。

約中午12時15分，嫌疑人進入了懷特普萊恩斯路(White Plains Road)的一家非洲餐廳，走到櫃台後搶走了200元。最後在12時30分，嫌疑人進入了懷特普萊恩斯路上的Kiss Beauty Supply商店，用刀多次刺傷了70歲的韓裔老板。

警方表示，嫌犯最後一次被看到時穿著灰色夾克、深色褲子、戴黑色口罩。市警察局已發布了該嫌疑人的監控錄像，並懸賞3500元，呼籲任何有線索的民眾聯繫紐約市警，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

韓裔 布朗士 亞裔

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