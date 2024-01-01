涉9大道按摩院強暴華婦 主嫌過堂 另一嫌在逃警通緝

警方公布9大道按摩院強暴案另一嫌犯照片。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林 )9大道按摩院強暴案主要嫌犯、22歲的伊茲丁(Mohammed Izzeddin)12月28日被警方逮捕，隨後在布碌崙刑事法院過堂。警方近日公布了此案另一嫌犯的照片，繼續通緝 。另一嫌犯被指在伊茲丁實施強暴時，用刀子威脅受害華婦的兩名同事，要她們噤聲。警方呼籲知情者及時向警方提供線索，以便早日將這名嫌犯也捉拿歸案。

9大道按摩院強暴案主要嫌疑人伊茲丁，被帶離66分局。(記者胡聲橋／攝影)

此案主要嫌犯伊茲丁被指在9大道按摩院搶劫現金，當受害華婦給錢稍有遲緩，就遭到了他的強暴。助理地區檢察官英格爾(David Ingle)描述了當時的可怕情景。伊茲丁和一名同夥12月23日下午6時左右，進入了59街交第9大道附近的一家按摩院。監控錄像記錄了兩人在門口按門鈴後，等待進入的場面。進入按摩院後，嫌疑人伊茲丁要三名員工交出錢來，他的同夥，另一嫌犯則揮舞著一把刀子進行威脅。

伊茲丁問三名員工錢在哪裡，然後開始拽一名員工的頭髮，並說，「如果你不把錢給我，我就強暴你。」伊茲丁被指隨後抓住受害婦女，將她推進一間按摩室，再次威脅受害婦女如果不交出錢就強暴她。嫌疑人用手掐受害者的喉嚨，多次毆打受害婦女。嫌疑人隨後讓受害婦女拿來一隻安全套，並強暴了受害婦女。嫌疑人伊茲丁和同夥離開時，還從受害婦女身上搶走了160元，從另兩名員工身上搶走了1800元。

警方稱，伊茲丁和同夥後來逃到了伊茲丁位於貝瑞吉的家中。「我沒有強暴她！」伊茲丁在被帶離紐約警局第66分局拘留所時大聲喊道，「那是個賣淫場所！」檢察官英格爾說，伊茲丁在市警分局時，承認當時在搶劫現場，他說搶劫是另一名同夥的主意，並否認發生性攻擊事件。

9大道按摩院強暴案主要嫌疑人伊茲丁被押往拘留中心。(記者胡聲橋／攝影)

伊茲丁的母親是一名敘利亞難民。他的律師戴維斯(Emily Davis)說，伊茲丁否認對他的所有指控，還提到了母親對他的支持，以及作為單親母親和敘利亞難民的身分，請求法官降低保釋金金額。伊茲丁目前的保釋金定為1萬5000元現金。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。