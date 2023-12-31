布碌崙史島各發生涉警車交通事故 5警員6平民受傷

史島周六一起交通事故造成兩警員六平民受傷。(ABC視頻截圖)

史泰登島和布碌崙 (布魯克林)30日(周六)各發生一起涉及警車的交通事故，共造成五名警員，六名平民受傷。

30日(周六)下午7時20分左右，一輛警察巡邏車在史島亨頓街(Hunton Street)交里士滿路(Richmond Road)附近撞上兩輛民用車輛，起火燃燒。兩名警員被送到史島北岸醫院(Staten Island Northwell Hospital)治療，其中一名警員胳膊脫臼，另一名肘部受傷，兩名警員傷勢穩定。

這起車禍中，至少還有六位平民受輕傷並送進醫院治療，其中有四名兒童，分別為6歲、8歲、11歲和14歲，另有一名34歲駕駛和一名36歲乘客受傷，巡邏車撞上一輛無人的豐田 車後，還造成一名53歲的男子受傷。現場照片顯示，警車前部完全撞爛，安全氣囊打開，車輛扭曲變形，已完全報廢。

最初的報告顯示，車禍發生時，警方正在追趕一輛車，但警方表示，他們仍在調查這起車禍中是否有犯罪行為。

布碌崙30日(周六)上午發生涉及一輛便衣警車的交通事故。一輛無標誌的警車穿過亨德里克街(Hendrick Street)交亞特蘭大 大道(Atlantic Avenue)的十字路口時，和一輛闖紅燈的藍色寶馬車(BMW)相撞。藍色寶馬側翻，幾名乘客隨即跳上一輛銀色寶馬，逃離現場。

這輛警車在撞擊後衝向中間安全島，三名警員受傷，被送往醫院治療，情況穩定。此案仍在進行調查。目前無人被捕。