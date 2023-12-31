我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨年夜預計百萬人湧入曼哈頓 警動用無人機

華男64歲學開飛機 3年連拿3空考執照

布碌崙史島各發生涉警車交通事故 5警員6平民受傷

記者胡聲橋／紐約即時報導
史島周六一起交通事故造成兩警員六平民受傷。(ABC視頻截圖)
史島周六一起交通事故造成兩警員六平民受傷。(ABC視頻截圖)

史泰登島和布碌崙(布魯克林)30日(周六)各發生一起涉及警車的交通事故，共造成五名警員，六名平民受傷。

30日(周六)下午7時20分左右，一輛警察巡邏車在史島亨頓街(Hunton Street)交里士滿路(Richmond Road)附近撞上兩輛民用車輛，起火燃燒。兩名警員被送到史島北岸醫院(Staten Island Northwell Hospital)治療，其中一名警員胳膊脫臼，另一名肘部受傷，兩名警員傷勢穩定。

這起車禍中，至少還有六位平民受輕傷並送進醫院治療，其中有四名兒童，分別為6歲、8歲、11歲和14歲，另有一名34歲駕駛和一名36歲乘客受傷，巡邏車撞上一輛無人的豐田車後，還造成一名53歲的男子受傷。現場照片顯示，警車前部完全撞爛，安全氣囊打開，車輛扭曲變形，已完全報廢。

最初的報告顯示，車禍發生時，警方正在追趕一輛車，但警方表示，他們仍在調查這起車禍中是否有犯罪行為。

布碌崙30日(周六)上午發生涉及一輛便衣警車的交通事故。一輛無標誌的警車穿過亨德里克街(Hendrick Street)交亞特蘭大大道(Atlantic Avenue)的十字路口時，和一輛闖紅燈的藍色寶馬車(BMW)相撞。藍色寶馬側翻，幾名乘客隨即跳上一輛銀色寶馬，逃離現場。

這輛警車在撞擊後衝向中間安全島，三名警員受傷，被送往醫院治療，情況穩定。此案仍在進行調查。目前無人被捕。

布碌崙 豐田 亞特蘭大

上一則

跨年夜預計百萬人湧入曼哈頓 紐約警方首次動用無人機

下一則

紐約親巴團體千人示威遊行 與親以人士險釀衝突

延伸閱讀

紐約布碌崙9大道強暴華婦主嫌過堂 警公布另1嫌照片

紐約布碌崙9大道強暴華婦主嫌過堂 警公布另1嫌照片
布碌崙大橋禁止擺攤令 1/3將生效 合法持證商家叫苦

布碌崙大橋禁止擺攤令 1/3將生效 合法持證商家叫苦
布碌崙2023年槍擊謀殺案下降

布碌崙2023年槍擊謀殺案下降
排華法案廢除80周年 歌劇天使島1/11布碌崙首演

排華法案廢除80周年 歌劇天使島1/11布碌崙首演

熱門新聞

死者Nur Aisyah Binte MD Akbar與丈夫Abdul Rauf Bin Mohd Said。（取自Abdul Rauf Bin Mohd Said的Facebook主頁）

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

2023-12-28 16:04
馬來西亞餐廳海南雞記主打海南雞飯，維爾士評價，它在紐約的雞肉飯界可謂是一個堅實的選擇。(取自餐廳主頁)

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2023-12-25 11:19
臨近新年，紐約市正掀起一波餐廳倒閉潮，其中不乏中餐廳和奶茶店。(記者范航瑜／攝影)

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

2023-12-26 06:31
布碌崙9大道華人區一名婦女在公寓內遭入室襲擊和強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

2023-12-25 11:43
布碌崙9大道一名華婦在商業場所遭強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

2023-12-27 15:01
紐約市有三所大學在今年上榜全美前100名，分別為坐落於曼哈頓上西區的哥倫比亞大學(如圖)、下城的紐約大學和中城的復敦大學。(記者張心／攝影)

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

2023-12-29 13:47

超人氣

更多 >
2024年最好運？4星座上榜 第1名「幸運女神看了都害怕」

2024年最好運？4星座上榜 第1名「幸運女神看了都害怕」
胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主

胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主
電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤
警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光
中國放寬美國旅客簽證限制 明起不需提供來回機票、訂房證明

中國放寬美國旅客簽證限制 明起不需提供來回機票、訂房證明