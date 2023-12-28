男子在法拉盛騎電動車遭拖車撞亡 肇事者逃逸

一名男子在法拉盛北方大道(Northern Blvd.)交博生大道(Parsons Blvd)路口被一輛拖車撞亡。(取自citizen)

警方稱，28日早上，一名男子在法拉盛 北方大道(Northern Blvd.)交博生大道(Parsons Blvd)路口被一輛拖車撞亡，拖車司機在撞倒男子後並沒有停車，而是繼續沿著北方大道方向行駛逃逸。

警方表示，受害者為韓裔 ，40多歲。大約在早上6時15分左右，當時他正騎著一輛兩輪電動車經過法拉盛，他從北方大道向東行駛，試圖左轉到博生大道時，被一輛向西行駛的拖車撞倒，受害者被撞飛出，緊急救援人員(EMS)當場宣布男子已死亡。

據目擊者稱，拖車司機在撞人後沒有停車，繼續往北方大道向西行駛。

2020年1月，北方大道交博生大道大道路口曾發生過一起致命車禍，一名74歲的婦女在過馬路時被一輛吉普車司機撞亡。根據紐約市 車禍數據顯示，過去10年間，該十字路口共發生97起車禍，造成 117人受傷。

目前，事故仍在調查中，警方正在尋找肇事車輛，一輛掛有緬因州車牌的紅色拖車及其司機，並呼籲民眾如果看到嫌疑車輛，請立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。