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月內第2起 皇后區兩車相撞 72歲華嫗身亡

記者鄭怡嫣／紐約報導
日前在皇后區發生一起致命車禍，72歲華嫗不治。圖為車禍發生地點。(截自谷歌地圖)
日前在皇后區發生一起致命車禍，72歲華嫗不治。圖為車禍發生地點。(截自谷歌地圖)

皇后區日前發生一起致命車禍，一位72歲華人女性經搶救不治，在案發後14小時身亡。她的親友表示她生前活潑開朗，和藹可親平易近人，為她的不幸離去感到痛惜。這也已是皇后區一個月以來第二起與華人相關的致命車禍案。

根據警方，24日下午1時15分左右，皇后區Peck大道和與烏托邦公園大道(Utopia Parkway)發生一起交通事故，調查顯示一名駕駛白色雷克薩斯(Lexus)休旅車的72歲華裔Toliza Hong，正沿Peck大道向東行駛時，沿烏托邦公園大道由南向北行駛過來一輛藍色寶馬，撞擊到白色的雷克薩斯車。

之後，Toliza Hong被送往紐約長老會皇后區醫院，一度情況危急，警方27日確認，她在案發後14小時不治；駕駛寶馬的20歲司機也被送往該醫院，情況穩定。

死者的親友表示，她是廣東人士，生前活潑開朗，和藹可親平易近人，喜歡唱歌跳舞，案發前一天還與朋友們一同參與文娛活動，希望她一路走好安息。

附近的居民表示，這個地區以超速駕駛而聞名，車禍附近的部分屋主已經在門前放置了大型石塊，以保護房屋及周邊免受車禍影響。皇后區第八及第11委員會，均已要求市交通局改善烏托邦公園大道及周邊，根據統計，2023年，在大中央大道(Grand Central Parkway)及北方大道間的2.6哩烏托邦公園大道路段，有61起車禍報告，造成27人受傷。

這也已是皇后區一個月以來第二起華人撞亡案，11月29日晚6時40分左右，一輛掛著紐約州車牌的白色Infiniti四門轎車，停在法拉盛大學點大道(College Point Blvd.)和41大道西南角附近、即鄧肯甜甜圈(Dunkin')前，車輛在加速駛入大馬路時，撞倒了從西側人行道走向馬路的三歲男童陳Quintas後逃逸。男童於當晚7時31分宣布不治。

皇后區 華人 大學點

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