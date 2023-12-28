華婦布碌崙店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

布碌崙9大道一名華婦在商業場所遭強暴。(警方提供)

日前在布碌崙 (布魯克林 )9大道華人 聚居區，一名婦女遭入室歹徒強暴；目前警方證實，該名受害者為華人，案發時其中一名歹徒還用刀指著現場其他兩名員工，要她們保持安靜。

這起案件發生在市警66分局的轄區。這名49歲的華婦受害者向PIX11說起了自己噩夢般的經歷。23日下午6時左右，她和兩名同事在波羅園(Borough Park)59街交9大道附近的一家店裡工作，兩名歹徒強行闖入店裡，受害者曾試圖反抗，卻遭到歹徒攻擊。

受害華婦說：「當我打開門時，歹徒狠狠地打了我的臉。我怕另外兩個女孩受傷害，就給他開了門」，歹徒還掐住她的脖子，然後和同伙從店裡搶走了300元現金。受害華婦說，性侵發生時，另一名同伙用刀對著另外兩名員工，並讓她們保持安靜。

受害者在案發後，被送往醫院接受治療，雖狀況穩定，但她說，事發後她24小時都沒有閉眼，因為心情無法平靜。直到現在，她還在慢慢的調整，可能會去看心理醫生。她說自己一直在與警方合作，希望能將歹徒繩之以法。

根據警方此前公布監控照片，兩名歹徒中，一人穿著連帽衫和淺色褲子，另一人穿著黑色褲子、白色外套和一頂毛線帽子。根據警方的描述，這兩名歹徒都是30多歲，身高在5呎9到6呎之間。

據市警統計，今年全市的強暴案與去年相比下降了10%，但66分局轄區內的強暴案數量卻略有上升，今年為22起，去年為20起。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。