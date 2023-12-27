鎚殺案2幼童 開心度過出院後首個聖誕

布碌崙日落公園鎚殺案兩名幼童，度過了有喜有驚的聖誕節。(親子互助會提供)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 鎚殺案兩名受害兒童─四歲男孩大衛(David)和三歲女孩索菲亞(Sophia)，度過了出院後的第一個聖誕節 ，多到數不過來的聖誕禮物讓兩個孩子欣喜萬分，但聖誕節男孩突然發燒，卻讓父親劉景洪十分擔心。兩名受害兒童迄今收到的捐款總額已近30萬元。

聖誕節前，紐約社會各界不斷有人兩個孩子寄送聖誕禮物，包括玩具等，兩個孩子從未收到過那麼多禮物，今年聖誕節也成了他們最開心的節日。眼看著他們的住處無法放下所有禮物，部分禮物只好先寄存到其他地方。

替劉景洪一家人在網站Gofundme募捐並提供直接援助的親子互助會說，他們劉家在亞馬遜網站上開列了一個清單，上面列明他們搬進新公寓後所需的生活用品，包括床上用品、鍋碗瓢盆、孩子的衣物和洗漱用品等，他們還在募捐網站Gofundme上，加了亞馬遜物品清單的連結。親子互助會負責人黃妮可說，迄今靠社會各界的購物捐贈，劉景洪和他的兩個孩子已獲得幾乎所有生活必需品。

不過25日，四歲的大衛突然發燒。因為聖誕節診所都不開門，父親劉景洪只好把孩子送進醫院急診室；經診斷，大衛得的是普通流感，並非腦部手術出現後遺症，父親總算鬆了一口氣。為了避免相互感染，劉景洪的姐姐已把三歲的索菲亞接到自己家中同住。

在募捐網站Gofundme上，這兩名幼童的捐款目標是20萬元，但目前已收到22萬多元。布碌崙華社也為兩名孩子籌款7萬多元，美國紐約華人聯合會日前代表捐助者，把部分款項交到了劉景洪手中。市警72分局和其他分局還派警員到家裡慰問劉景洪一家，並給兄妹倆送了聖誕禮物。

劉景洪一家目前住在日落公園旁的臨時公寓內，轄區內的民選官員正設法為他們尋找由人力資源管理局(HRA)、市房屋保護和開發局(HPD)提供的永久住所。劉景洪說，孩子術後恢復還不錯，但仍需接受各種後續檢查和治療，康復之路仍漫長。