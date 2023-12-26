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布碌崙2歹徒闖民宅強暴婦女 警緝凶

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙9大道華人區一名婦女在公寓內遭歹徒入室襲擊和強暴。(警方提供)
布碌崙9大道華人區一名婦女在公寓內遭歹徒入室襲擊和強暴。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)9大道華人聚居區的一名婦女，23日被歹徒入室襲擊和強暴。警方公布嫌疑人的照片，希望知情者提供信息，協助警方將嫌疑人捉拿歸案。

這起案件發生在市警66分局的轄區。警方說，23日下午6時左右，在布碌崙波羅園(Borough Park)59街交第9大道附近，兩名歹徒強行闖入一間住宅，一名49歲的婦女與他們對峙，最後其中一名歹徒強暴了這名婦女。性侵犯發生後，犯罪嫌疑人離開了現場，逃往未知地點。

這起案件已上報市警66分局，警方未透露說該婦女是否受到嚴重傷害。

根據警方描述，這起襲擊和強暴案中的兩名嫌犯都是30多歲的男子，膚色介於深淺之間，身材偏瘦，身高在5呎9吋到6呎之間。他們都留有黑色頭髮和鬍鬚。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 華人 布魯克林

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