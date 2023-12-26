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入室偷錢包還盜刷卡 日落公園警公布宵小照片

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙日落公園6大道發生一起重竊案，圖為嫌犯。(紐約市警方提供)
布碌崙日落公園6大道發生一起重竊案，圖為嫌犯。(紐約市警方提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園6大道華商聚集區近日發生一起嚴重的盜竊案，竊賊溜入一棟建築，偷走了受害者的錢包，內有800元現金，隨後又用受害者的信用卡盜刷了900多元。警方公布嫌疑人照片開始通緝，希望知情者及時提供線索，早日將嫌疑人捉拿歸案。

此案發生在市警72分局的轄區內。6大道61街到63街聚集著許多華商企業，包括餐館、貿易公司、各種建材公司等。警方說，11月28日下午4時50分左右，竊賊進入門牌號為6大道6206號的設施內。這名盜竊者拿走了一名30歲男性受害者的錢包。受害者當時將外套留在了無人看管的衣帽間內。被盜錢包內有受害者的身分證、一張信用卡和大約800元現金。此後不久，盜竊者使用受害者的信用卡在一家蘋果商店購物，交易金額約為922元。盜竊者隨後逃往未知地點。此次事件中沒有人員受傷的報告。

根據警方描述，盜竊者為男性，身高約5呎6吋，淺膚色，身材瘦削，留有鬍鬚，戴眼鏡。這名嫌疑人最後一次露面時戴著一頂黑色棒球帽，身穿灰色運動褲、灰色連帽運動衫、黑色襪子，沒有穿鞋，手裡拿著一件黑色外套。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

信用卡 日落公園 布碌崙

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