紐約法拉盛華人手機店白天遭搶 店家：賊1天至少連搶3家

法拉盛市中心近日發生一起搶劫案，一名男子在白天以買手機為名，假意接過手機後便奪門而跑。(吳女士提供)

法拉盛 市中心近日發生一起搶劫案，一名男子在白天以買手機為名，假意接過手機後便奪門而跑。店家表示，根據與其他當地店家交流，這名嫌犯在當日至少連搶三家華人 商店，「他也不戴口罩，光天化日就搶，真的很猖狂」。

法拉盛羅斯福大道135-21號內某手機銷售店店長吳女士表示，18日(周一)下午4時7分左右，一名一米八左右的非洲裔男子進入店內，他穿著連帽黑色羽絨短大衣及黑褲，說是要買手機，而當一位男性店員給他推薦手機時，他則拿著一台市價為600元的蘋果iPhone12轉身就跑。目前這起劫案已立案報警，所幸店內有監控攝像頭，錄得他本人的面貌。

https://youtu.be/I-duIk6EJg8?feature=shared

影片來源：讀者提供

吳女士說，事後她與法拉盛的其他華人小商家交談後得知，在案發當日，這名竊賊至少在三家商店搶劫。

凱辛娜大道(Kissena Blvd.)近41大道的華人手機店店家也證實，此人當日來店三次，說是想買手機及iPad，直接被拒，「剛剛才搶過隔壁手機，還想來我們店裡搶，真是膽子大」。而隔壁店在前一日，也被搶去手機，老闆損失1000元。從各位店家的監控錄像來看，嫌犯面貌、穿著皆同。

吳女士還說，法拉盛的治安差，在她對面的一家藥材店，最近也發生了幾起竊案，外族裔的竊犯拿起一包包的人參就跑。她希望各位當地的華人小商家能聯合建一個微信 群，以便在罪案發生及可疑人物出現時可以及時互相提醒。