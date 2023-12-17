班森賀搶劫案 華女藉祈福接近目標 搶走8條手鍊

布碌崙一名華婦日前在20巷2049號的一棟公寓樓前遭人搶劫。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華社日前發生一起罕見的街頭搶劫案，一名華婦在街上遇到一對華裔 男女劫匪，被要求幫助為其家人祈福，結果遭對方搶走身上的珠寶；管轄當地的市警62分局目前已介入調查，呼籲知情民眾提供線索。

根據紀錄，本月9日上午11時左右，一名49歲的華婦獨自走在路上，當途經20巷2049號的一棟公寓樓前時，發現街上停著一輛黑色的轎車，坐著一對華裔男女；當看見她後，坐在副駕駛座上的華女 開門下車，朝她走近。

華婦見大家都是華裔，對突如其來的陌生華女沒有太大的戒備；對方湊近後突然掏心掏肺分享道，自己的母親現處於醫院裡接受治療，希望可以獲得受害者的祈福，幫她禱告其母親度過難關。

華婦見狀沒有離開，站在原地試圖與其交談並開導，華女期間還假好心，轉身走到車上拿了一瓶水給受害者；最後趁華婦不注意時，華女扯下其手腕上戴著的八條手鍊，並用力將她推倒在地，導致身上多處擦傷，手腕和腳腕上全是傷痕。女匪趁隙跑回車上，轎車很快便揚長而去。

受害者後來在一名朋友兼翻譯員的陪同下到當地警局報案，指損失的珠寶總值8000元，當警員趕到案發現場時，未能在附近搜索到可疑的身影；與此同時，救護車也抵達受害者所在的62分局，將她送到康尼島醫院檢查，傷勢無大礙。

目前62分局已派出警探，循著受害者提供的信息專門調查，但至今還未有進展；警方提醒民眾以此為鑑、提高警惕，同時也呼籲案件知情者提供線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。