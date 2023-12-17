我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病床告急…流感、新冠夾擊 加州醫療服務恐施行配給制

數千南加人ATM密碼被竊盜 犯罪集團洗錢落網

布碌崙多輛汽車被砸窗華裔車主也中招

記者顏潔恩／紐約報導
漢密爾頓公園大道日前多輛汽車車窗遭人蓄意砸破。(記者顏潔恩 / 攝影)
漢密爾頓公園大道日前多輛汽車車窗遭人蓄意砸破。(記者顏潔恩 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)華人群聚的漢密爾頓公園大道(Fort Hamilton Parkway)，日前再發現多輛汽車車窗遭人蓄意砸破，許多華裔車主也中招，感到相當無語；這樣的犯罪去年便在當地與日落公園8大道發生多次，管轄當地的市警66分局已介入展開調查。

據知情人士表示，15日早晨在漢密爾頓公園大道交58街處的左右街道上，多輛汽車的車窗被人手持某種工具砸破，導致車窗破裂，有些甚至震出碎片散落在地上；這些轎車多數屬於當地居民，大家走到車旁才發現。

一名受害華男指出，當日早上7時左右送孩子出門上學時，發現連夜停在路邊的車窗被人砸破，覺得很無奈；當時市警66分局一輛警車也碰巧在當地巡邏，他向兩名警員簡述情況後便匆匆送孩子到學校，離開前警員讓他之後到警局領取報告。

受害者表示，他隨後也到車廠詢問維修價格，整片擋風玻璃更換需花費300多元，且還要預定、不能馬上更換，非常不便；他也提到，車窗被砸在這一帶經常發生，但發生在自己身上是第一次，他懷疑歹徒是居住在附近的人，且都懂得避開監控錄像犯案，「這些人真的很變態的，但也拿他們沒辦法」。

他說，停在有監控錄像的住家門前的汽車，大多都避開了被砸的厄運，但在學校籃球場隔壁、沒有在監控錄像捕抓範圍內的汽車，則相反地無一倖免；他也指出，之前在事發隔一條街的漢密爾頓公園大道交59街，也發生同樣的車窗被砸事件，因處在學校另一側的操場邊上，不容易被監控錄像拍攝到，認為這就是歹徒選擇下手的原因。

據該名受害者觀察，被砸的汽車約有20多輛，其中包括多名華裔和猶太車主；他認為每個受害車主都應主動到警局報案，如此一來警察才會認真偵辦，盡快逮捕該名歹徒。

去年漢密爾頓公園大道從62至65街、以及8大道一條偏僻的街道也發生過遭人惡意被砸的案件，警方曾因此通緝一名亞裔男子，但一直沒落網；針對新案件，不確定是否為同人所為，但警方已正在介入調查。

漢密爾頓公園大道日前多輛汽車車窗遭人蓄意砸破。(記者顏潔恩 / 攝影)
漢密爾頓公園大道日前多輛汽車車窗遭人蓄意砸破。(記者顏潔恩 / 攝影)

8大道 華裔 日落公園

上一則

哪些社區禁中國公民投資？百人會推數據圖

下一則

日落公園66分局 迎新局長赫拉特「新年期間 銀行周邊將加強巡邏」

延伸閱讀

紐約大停電 有人受困電梯3小時

紐約大停電 有人受困電梯3小時
3華裔青年 加入紐約市警72分局輔警行列

3華裔青年 加入紐約市警72分局輔警行列
瑪摩利醫療系統向布碌崙致以愛的信函 「我的布碌崙。我的照護。」（My Bklyn. My Care.）

瑪摩利醫療系統向布碌崙致以愛的信函 「我的布碌崙。我的照護。」（My Bklyn. My Care.）
中共有關組織 布碌崙發起反以學生活動

中共有關組織 布碌崙發起反以學生活動

熱門新聞

紐約市明後天狂風大雨，預計影響市民正常通勤。(市府提供)

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

2023-12-09 16:04
市清潔局推出應對積雪的新智能系統，加速環衛人員鏟雪、撒鹽、清潔與收集工作。(市府提供)

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

2023-12-14 14:32
老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌在社群媒體公布自己換上肺癌。(截取自董愷悌Instagram)

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

2023-12-16 16:33
因「吹哨」中國愛滋病人禍而晚年流亡的醫生高耀潔，今日在紐約家中過世，享壽95歲。（本報資料照）

中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世

2023-12-10 16:58
聯合愛迪生位於布碌崙登波的發電廠14日深夜發生故障並冒出濃煙。(取自X平台用戶Sean Scott)

紐約大停電 多人困電梯 意外原因很罕見

2023-12-15 08:49
茶葉近來在中國成為金融炒作工具。(新華社)

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

2023-12-16 10:06

超人氣

更多 >
周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」
一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌
男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊
習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭
「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬