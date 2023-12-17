布碌崙多輛汽車被砸窗華裔車主也中招

漢密爾頓公園大道日前多輛汽車車窗遭人蓄意砸破。(記者顏潔恩 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)華人群聚的漢密爾頓公園大道(Fort Hamilton Parkway)，日前再發現多輛汽車車窗遭人蓄意砸破，許多華裔 車主也中招，感到相當無語；這樣的犯罪去年便在當地與日落公園8大道 發生多次，管轄當地的市警66分局已介入展開調查。

據知情人士表示，15日早晨在漢密爾頓公園大道交58街處的左右街道上，多輛汽車的車窗被人手持某種工具砸破，導致車窗破裂，有些甚至震出碎片散落在地上；這些轎車多數屬於當地居民，大家走到車旁才發現。

一名受害華男指出，當日早上7時左右送孩子出門上學時，發現連夜停在路邊的車窗被人砸破，覺得很無奈；當時市警66分局一輛警車也碰巧在當地巡邏，他向兩名警員簡述情況後便匆匆送孩子到學校，離開前警員讓他之後到警局領取報告。

受害者表示，他隨後也到車廠詢問維修價格，整片擋風玻璃更換需花費300多元，且還要預定、不能馬上更換，非常不便；他也提到，車窗被砸在這一帶經常發生，但發生在自己身上是第一次，他懷疑歹徒是居住在附近的人，且都懂得避開監控錄像犯案，「這些人真的很變態的，但也拿他們沒辦法」。

他說，停在有監控錄像的住家門前的汽車，大多都避開了被砸的厄運，但在學校籃球場隔壁、沒有在監控錄像捕抓範圍內的汽車，則相反地無一倖免；他也指出，之前在事發隔一條街的漢密爾頓公園大道交59街，也發生同樣的車窗被砸事件，因處在學校另一側的操場邊上，不容易被監控錄像拍攝到，認為這就是歹徒選擇下手的原因。

據該名受害者觀察，被砸的汽車約有20多輛，其中包括多名華裔和猶太車主；他認為每個受害車主都應主動到警局報案，如此一來警察才會認真偵辦，盡快逮捕該名歹徒。