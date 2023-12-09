李榮恩聯合警長 突查下東城大麻店

李榮恩聯合警長突查下東城大麻店。（李榮恩辦公室提供）

由於監管制度的缺位和立法、執法進度緩慢，紐約市 近來不斷被指有大量非法大麻 店「野蠻生長」，遭大量市民及華人抱怨；為此，州眾議員 李榮恩(Grace Lee)日前聯合警長辦公室在對下東城非法大麻店聚集街道進行突擊檢查，並沒收大量非法大麻和衍生製品。

據了解，由市府警長辦公室(Sheriff's Office)領導的突擊檢查從6日上午11時持續至下午3時，地點共有40餘處，當中包括利文頓大道(Rivington Street)137號、克林頓街(Clinton St.)79號、麥地臣街(Madison St.)197號以及東二街(East 2nd Street)89號。本次行動發現，所有被查店鋪均有銷售非法大麻和非法菸草產品。

當局指，本次行動共有2306個大麻預捲菸、248個大麻電子菸、56.9磅大麻和14.27磅大麻植株被收繳，另外還有未納稅菸草和調味電子菸產品。此外，執法人員還注意到，部分非法產品被故意包裝成兒童零食和糖果，以吸引未成年人注意。