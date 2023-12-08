我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

脫光加薩難民檢查？ 以色列軍方：恐怖分子重要據點

內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁

法拉盛撞亡3歲童 肇事司機被控過失殺人 最高或囚15年

記者鄭怡嫣、高雲兒／紐約報導
法拉盛三歲華童陳Quintas日前遭撞亡，案發後肇事司機葛默茲逃離現場。(金兌錫辦公室提供)
法拉盛三歲華童陳Quintas日前遭撞亡，案發後肇事司機葛默茲逃離現場。(金兌錫辦公室提供)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)7日宣布，涉嫌在法拉盛撞死一名三歲華裔男童的葛默茲(Kevin Gomez)被控以過失殺人等14項罪名，若罪成將面臨最高15年監禁。根據起訴書，葛默茲撞擊了這名男童後，將他拖行約10呎，然後開車逃離現場。

報住在皇后區麥斯佩斯(Maspeth)60路、今年20歲的葛默茲，共被控14項罪名，包括二級過失殺人、二級攻擊、未報告事故而逃逸現場、刑事過失殺人、二級威脅他人安全(Reckless Endangerment) 、魯莽駕駛等，若罪成則將最高面臨15年監禁。

根據起訴書，11月29日晚約6時39分，視頻監控顯示葛默茲將他的2014年白色英菲尼迪Q50，停在大學點大道41-04號交41大道的禁停區，他進入了該位置的甜甜圈店Dunkin Donuts，並回到他的車中。

三歲的法拉盛居民陳Quintus，走在他的父親前面，他處在這輛汽車前方的人行道，正要往馬路上走。監控錄像顯示，他的頭部高度超過了汽車的引擎蓋，司機本應該可以看到他。

此時，葛默茲沒有示意，然後向前駛入了大學點大道的一條車道。陳Quintus從引擎蓋的位置被甩到了汽車下面的街道上。他被拖行了約10呎。陳Quintus遭受了嚴重的頭頸部創傷，並被送往當地醫院宣布不治。當晚約8時50分，這輛肇事車輛停在了大學點大道交波普勒大道(Pople Ave.)的一個消防栓前，距離肇事現場約四個街區。

凱茲表示，一位無照司機在夜間駕駛一輛無保險、無註冊的車輛，車窗也不透光，很少有比這更加威脅公共安全。「我們將在法庭上證明，三歲的陳Quintus的可怕死亡，是被告魯莽、不負責任和對人命漠不關心的結果」。

凱茲7日還宣布，因涉嫌在皇后區數家華人按摩店實施強姦、襲擊和搶劫，甚至造成一名顧客癱瘓的男嫌沙哈卜(Unman Shahab)，被控十餘項罪名，一旦定罪，將面臨最高25年刑期。

皇后區檢察官辦公室說，報住在皇后區118街的沙哈卜，於6日晚被提告，指控三項一級搶劫、五項二級搶劫、一項一級襲擊、一項一級強姦、一項一級強姦未遂、二級持有武器、一級性虐待未遂和二級恐嚇；如果被定罪，沙哈卜將面臨最高25年的監禁。皇后區刑事法庭法官Earle-Gargan命令沙哈卜8日出庭聆訊。

皇后區 大學點 法拉盛

上一則

半年內劫20藥店 警緝黑衣團匪遍布3大區

下一則

持木板打人並推落月台 華男遭起訴

延伸閱讀

黃敏儀提2新案 改善人行道安全及品質

黃敏儀提2新案 改善人行道安全及品質
強拉華女小巷性侵 警緝法拉盛色狼

強拉華女小巷性侵 警緝法拉盛色狼
福建馬頭聯誼會成立 千人齊聚

福建馬頭聯誼會成立 千人齊聚
街頭攤販聚集市政廳 華人發聲

街頭攤販聚集市政廳 華人發聲

熱門新聞

紐約皇后區於3(今)日早上發生一家庭悲劇，警方稱一名男子在一處住宅內持刀傷人，導致四人死亡，其中包括兩名兒童，並在隨後襲擊了兩名警察，該嫌犯最終被其中一名警官擊斃。(Citizen截圖)

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

2023-12-03 11:08
皇后區法拉盛地帶附近近日發生一起惡劣性侵事件，警方已公布涉案男嫌照片，呼籲公眾提供線索。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

2023-12-06 15:50
皇后區地區檢察辦公室日前透露法拉盛三歲男童被撞案件的細節，肇事司機戈梅茲(Kevin Gomez)沒有駕照，有超速行駛的前科，還有一連串的車禍記錄。圖為陳Quintas。(金兌錫辦公室提供)

紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史

2023-12-03 14:32
布碌崙8大道發生蒙面匪徒闖入民宅案件。(取自Citizen)

紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫

2023-12-04 15:23
紐約皇后區3日早上發生一起家庭悲劇，導致四人死亡，其中包括兩名兒童；兇嫌在刺傷兩名到場的警察後，被警方擊斃。(Citizen截圖)

紐約家庭悲劇4死1傷 兇嫌持刀傷2警 遭警擊斃

2023-12-04 06:24
大都會運輸署(MTA)在皇后區試運行新地鐵檢票口 ，首批八個檢票口在E、J 和 Z線的Sutphin Blvd.-Archer Ave站亮相，旨在應對去年該機構損失6.9億元資金的逃票危機。(取自MTA官網)

MTA防逃票 新玻璃面板門地鐵檢票口亮相

2023-12-06 06:40

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員