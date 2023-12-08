法拉盛撞亡3歲童 肇事司機被控過失殺人 最高或囚15年

法拉盛三歲華童陳Quintas日前遭撞亡，案發後肇事司機葛默茲逃離現場。(金兌錫辦公室提供)

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)7日宣布，涉嫌在法拉盛 撞死一名三歲華裔男童的葛默茲(Kevin Gomez)被控以過失殺人等14項罪名，若罪成將面臨最高15年監禁。根據起訴書，葛默茲撞擊了這名男童後，將他拖行約10呎，然後開車逃離現場。

報住在皇后區麥斯佩斯(Maspeth)60路、今年20歲的葛默茲，共被控14項罪名，包括二級過失殺人、二級攻擊、未報告事故而逃逸現場、刑事過失殺人、二級威脅他人安全(Reckless Endangerment) 、魯莽駕駛等，若罪成則將最高面臨15年監禁。

根據起訴書，11月29日晚約6時39分，視頻監控顯示葛默茲將他的2014年白色英菲尼迪Q50，停在大學點 大道41-04號交41大道的禁停區，他進入了該位置的甜甜圈店Dunkin Donuts，並回到他的車中。

三歲的法拉盛居民陳Quintus，走在他的父親前面，他處在這輛汽車前方的人行道，正要往馬路上走。監控錄像顯示，他的頭部高度超過了汽車的引擎蓋，司機本應該可以看到他。

此時，葛默茲沒有示意，然後向前駛入了大學點大道的一條車道。陳Quintus從引擎蓋的位置被甩到了汽車下面的街道上。他被拖行了約10呎。陳Quintus遭受了嚴重的頭頸部創傷，並被送往當地醫院宣布不治。當晚約8時50分，這輛肇事車輛停在了大學點大道交波普勒大道(Pople Ave.)的一個消防栓前，距離肇事現場約四個街區。

凱茲表示，一位無照司機在夜間駕駛一輛無保險、無註冊的車輛，車窗也不透光，很少有比這更加威脅公共安全。「我們將在法庭上證明，三歲的陳Quintus的可怕死亡，是被告魯莽、不負責任和對人命漠不關心的結果」。

凱茲7日還宣布，因涉嫌在皇后區數家華人按摩店實施強姦、襲擊和搶劫，甚至造成一名顧客癱瘓的男嫌沙哈卜(Unman Shahab)，被控十餘項罪名，一旦定罪，將面臨最高25年刑期。

皇后區檢察官辦公室說，報住在皇后區118街的沙哈卜，於6日晚被提告，指控三項一級搶劫、五項二級搶劫、一項一級襲擊、一項一級強姦、一項一級強姦未遂、二級持有武器、一級性虐待未遂和二級恐嚇；如果被定罪，沙哈卜將面臨最高25年的監禁。皇后區刑事法庭法官Earle-Gargan命令沙哈卜8日出庭聆訊。