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布碌崙華人聚居區致命爭執 1死1重傷

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙格雷夫森德爭端出命案，一死一重傷，警方正在調查。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙格雷夫森德爭端出命案，一死一重傷，警方正在調查。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林)格雷夫森德(Gravesend)7日清晨發生一起致命爭執，一名轎車駕駛襲擊了兩名男子，造成一名男子死亡，另一名男子重傷。警方目前正在追捕嫌疑人，對此案作進一步調查。

此案發生在T大道和西九街交界處附近，這一地區有許多華人居民，屬於市警62分局轄區。警方稱，兩名西語裔男子是受害者，一名66歲，一名52歲，是一輛轎車的乘客，嫌疑人是這輛轎車的駕駛，也是一名男子。監控錄像顯示，凌晨4時30分左右，當駕駛在事發地點停車後，三名男子一起走出了轎車，隨後三人發生爭吵。警方相信兩名西語裔男子在外打車回家，但不知何故發生爭吵。駕駛在爭吵中攻擊兩名男子，用拳頭擊打兩人，隨後駕車離開現場，目前還無法確定嫌疑人是否使用了武器。

案發後，市警62分局警員迅速趕到現場，發現兩名男性乘客躺在街頭，流血不止，他們臉部受傷，腦後也有創傷。急救人員馬上將兩人送進瑪摩利醫院急救，66歲的Carlos Guaman在醫院被宣布死亡，他的表弟，52歲的Guilberto Guiracocha受了重傷。警方說，他稱當時喝醉了，不記得發生的事情，也不記得當時是如何來到事發地點的。

記者趕到現場時，警察已將事發現場完全封鎖，多名警察在場，兩邊街道部署有多輛警車，頭頂有直升飛機盤旋。匆忙上班的人中有不少華裔，但大多不知道發生了什麼。

警方正在搜捕嫌疑人，但表示目前無法確知涉事轎車的品牌、型號和車牌號，只知道是一輛四門轎車，嫌疑人為一名電召車司機。

警方呼籲知情者或目擊者撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙格雷夫森德爭端出命案，一死一重傷。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙格雷夫森德爭端出命案，一死一重傷。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙格雷夫森德爭端出命案，一死一重傷。照片中綠色雨棚前為事發地點。(記者胡聲橋...
布碌崙格雷夫森德爭端出命案，一死一重傷。照片中綠色雨棚前為事發地點。(記者胡聲橋。攝影)
布碌崙格雷夫森德爭端出命案，一死一重傷。照片中綠色雨棚前為事發地點。(記者胡聲橋...
布碌崙格雷夫森德爭端出命案，一死一重傷。照片中綠色雨棚前為事發地點。(記者胡聲橋/攝影)

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