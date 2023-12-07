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布碌崙華人聚居區爭端出命案 1死1重傷

記者胡聲橋／紐約即時報導
布碌崙格雷夫森德爭端出命案，一死一重傷。照片中綠色雨棚前為事發地點。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙格雷夫森德爭端出命案，一死一重傷。照片中綠色雨棚前為事發地點。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林)格雷夫森德(Gravesend)7日清晨發生一起致命爭端，一名轎車駕駛襲擊了兩名男子，造成一名男子死亡，另一名男子重傷。警方目前正在追捕嫌疑人，對此案進行進一步調查。

此案發生在T大道和西九街交界處附近，這一地區有許多華人居民。警方稱，兩名西語裔男子，一名66歲，一名52歲，是一輛轎車的乘客，駕駛也是一名男子。凌晨4時30分左右，當駕駛在事發地點停車後，三名男子一起走出了轎車，隨後三人發生了爭吵。

駕駛在爭吵中攻擊了兩名男性乘客，用拳頭擊打兩人，隨後駕車離開現場，目前還無法確定嫌疑人是否使用了武器。案發後，62分局警員迅速趕到現場，發現兩名男性乘客流血不止，臉部受傷，腦後也有創傷。急救人員馬上將兩人送進瑪摩利醫院急救，66歲的Carlos Guaman在醫院被宣布死亡，他的表弟，52歲的Guilberto Guiracocha受了重傷。警方說，他告訴警方，他當時喝醉了，不記得發生的事情，也不記得當時是如何來到事發地點的。

記者趕到現場時，警察已經將事發現場完全封鎖了起來，有多名警察在場調查，兩邊街道有多輛警車，天上有直升飛機盤旋。

警方正在對嫌疑人進行搜捕，但表示目前還無法確知涉事轎車的品牌、型號和車牌號，只知道是一輛四門轎車。

布碌崙格雷夫森德爭端出命案，一死一重傷，警方正在調查。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙格雷夫森德爭端出命案，一死一重傷，警方正在調查。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙格雷夫森德爭端出命案，一死一重傷。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙格雷夫森德爭端出命案，一死一重傷。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙格雷夫森德爭端出命案，一死一重傷。照片中綠色雨棚前為事發地點。(記者胡聲橋...
布碌崙格雷夫森德爭端出命案，一死一重傷。照片中綠色雨棚前為事發地點。(記者胡聲橋/攝影)

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