布碌崙華人聚居區爭端出命案 1死1重傷

布碌崙格雷夫森德爭端出命案，一死一重傷。照片中綠色雨棚前為事發地點。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙 (布魯克林 )格雷夫森德(Gravesend)7日清晨發生一起致命爭端，一名轎車駕駛襲擊了兩名男子，造成一名男子死亡，另一名男子重傷。警方目前正在追捕嫌疑人，對此案進行進一步調查。

此案發生在T大道和西九街交界處附近，這一地區有許多華人 居民。警方稱，兩名西語裔男子，一名66歲，一名52歲，是一輛轎車的乘客，駕駛也是一名男子。凌晨4時30分左右，當駕駛在事發地點停車後，三名男子一起走出了轎車，隨後三人發生了爭吵。

駕駛在爭吵中攻擊了兩名男性乘客，用拳頭擊打兩人，隨後駕車離開現場，目前還無法確定嫌疑人是否使用了武器。案發後，62分局警員迅速趕到現場，發現兩名男性乘客流血不止，臉部受傷，腦後也有創傷。急救人員馬上將兩人送進瑪摩利醫院急救，66歲的Carlos Guaman在醫院被宣布死亡，他的表弟，52歲的Guilberto Guiracocha受了重傷。警方說，他告訴警方，他當時喝醉了，不記得發生的事情，也不記得當時是如何來到事發地點的。

記者趕到現場時，警察已經將事發現場完全封鎖了起來，有多名警察在場調查，兩邊街道有多輛警車，天上有直升飛機盤旋。