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布碌崙華男涉殺死情婦案 明年2/21開審

記者顏潔恩／紐約報導
被告陳昇茂。(本報檔案照)
被告陳昇茂。(本報檔案照)

2019年布碌崙(布魯克林)日落公園8大道一名華男殺死情婦的命案發生後，先後遭遇新冠疫情、兇嫌原本考慮與檢方達成認罪協議等程序上的拖延，直到近期才有進展；6日該案被告於國王郡高等法院出庭，法官定下具體庭審日期，將在明年農曆新年之後開審。

2019年7月22日晚間，現年46歲的華男陳昇茂(Sheng Mao, Chen，音譯，前為Zheng Chen)，涉嫌在46街835號的自家門前連揮數刀捅死華女鄭秀容；擔任計程車司機的陳昇茂隨即出逃至印第安納州，因在高速公路上開得太慢且不斷煞車，被當地警方截停後認出，遣返回紐約被控罪，面臨最高的一項預謀殺人罪名。

陳昇茂最初對指控表示不認罪，自此後該案件開庭超過20次，一直到2022年5月，他透露有意與檢方達成認罪協議，但後來又不了了之；此案在同年9月起計畫步入庭審，卻再因各種程序問題而拖延。

6日陳昇茂在福州話翻譯的陪同下出庭，身穿褐色外套和囚服的他，表情嚴肅冷漠，留著簡潔的寸頭髮型，旁聽席上不見有任何親友；法官陳丹尼(Danny Chun)在開庭後便讓檢辯雙方走上前與他們私下談話，當日案情並未有太多進展，辯護律師建議直接進入庭審，但在那之前將會進行一個預先庭審(pretrial hearing)的程序。

經過簡短協商，法官同意將此案推至明年農曆新年後開始庭審，日期為2月21日(周三)。

華男 華女 日落公園

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