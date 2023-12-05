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紐約皇后區多家華人按摩店遭搶 2嫌犯被捕

記者高雲兒／紐約即時報導
嫌犯二。(市警局提供)
嫌犯二。(市警局提供)

皇后區近日有兩名針對華人按摩店搶劫和強姦的嫌犯，不到10天已犯下4起案件，除搶劫還出手傷人；警方稱，已逮捕兩名嫌犯。

根據警方表示，第一起案件發生在11月26日晚11時10分，兩名男嫌進入位於牙買加大道185-09號的牙買加按摩中心(Jamaica Massage Spa)，並向店內一名43歲男子、一名45歲女子和一名49歲女子秀出槍和刀，搶走三部手機和約5000元現金，隨後向東逃離至牙買加大道，案件中無人受傷。

隨後在本月2日晚上7時50分，一名男嫌進入位於自由大道(Liberty Avenue)113-19號的閃亮按摩中心(Shining Massage Spa)，故技重施展示了槍，要求一名57歲女子交出財物；當該女子試圖逃脫時，男嫌將她摔倒在地並用槍打她的臉，然後搶走她的手機和700元現金後逃走；受害女子臉部和腿部受傷，被送往牙買加醫院。

不到一小時，在當天晚上8時39分，一名男嫌進入牙買加大道123-21號的ch168按摩店，他出示槍械，要求一名45歲女子交出財物，當受害者表示沒有現金或財物時，該男嫌對她性侵；隨後該嫌犯開槍，擊中了一名52歲男子的腹部後逃離，沒帶走財物；52歲傷者被送往牙買加醫院，情況危急。

4日下午3時40分，一名男嫌進入位於牙買加大道112-21號的太陽按摩店(Sun Spa)，秀出槍枝，要求一名50歲女子帶他去一個私人房間；進入房間後，該男嫌用槍頂著受害者的頭部，對她性侵；這名男子從該女子那裡搶走了190元，還從另外兩名42歲女子那裡搶走了數額不詳的現金後逃逸。

據悉，這四家按摩店均為華人按摩店，除了受槍傷的52歲男子，其他受害者均為華裔；兩名男嫌分別於3日和5日被逮捕。

皇后區近日有兩名針對華人按摩店搶劫和強姦的嫌犯，不到10天已經犯案四起，除了搶劫...
皇后區近日有兩名針對華人按摩店搶劫和強姦的嫌犯，不到10天已經犯案四起，除了搶劫還出手傷人；警方稱，已逮捕兩名嫌犯。(市警局提供)
嫌犯一。(市警局提供)
嫌犯一。(市警局提供)

華人 皇后區 華裔

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