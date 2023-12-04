紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫

布碌崙8大道發生蒙面匪徒闖入民宅案件。(取自Citizen)

布碌崙 (布魯克林)8大道 12月3日(周日)晚間發生一群蒙面者侵入並搶劫一間民宅的案件，令人震驚。到目前為止，警方還沒有逮捕任何人，案件進一步調查。

案件發生在市警66分局的轄區內。警方稱，3日晚間大約6時左右，一群(有報導稱10到15名)頭戴滑雪面罩的男子強行闖入位於8大道交47街附近，門牌號為47街819號的一處民宅。當時，這處民宅的女住戶正和幾位朋友在家裡聚會聊天，這時，突然一群匪徒闖入了她的家，在制伏了女住戶和她的朋友後，匪徒共搶走了1800元現金和4部手機，但住宅完好無損，最後是女住戶向警察報了案。

警方稱，受害者不是華裔，此案正在調查中。現在還不清楚，受害者到底是匪徒的特定目標還是匪徒隨意選擇的目標。盜賊搶商店是常有的事情，但十幾名匪徒一起搶劫一處民宅還是有些非同尋常。

8大道華人 社區對此案沒有什麼傳聞，布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝說，發生那麼大的事情，如果涉及華人，他應該早就接到報告了。

發生搶劫案的民宅旁有一處養生館。據店員李女士表示，她昨天晚間就在店裡，警察後來到她店裡來調監控錄像，希望查看晚上8時45分左右在這條街道上發生的事情，但沒有發現什麼異常現象，後來又查看了晚6時左右的監控錄像。

李女士說，發生搶劫案的房屋內原來住著一位華人，但不清楚現在的居住者是否是華人。她還說，這條街道上經常有一些非華裔的，不三不四，瘋瘋癲癲的人成群結隊走來走去，她懷疑這些人是住在附近政府樓裡的人，但不確實這些人是否和昨晚發生的案件有牽連。