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紐約市警未取回證據 數百名強姦犯恐脫罪

記者劉梓祁／紐約報導
證據包未取回，百名強姦犯或逃脫懲罰。(記者劉梓祁／攝影)
證據包未取回，百名強姦犯或逃脫懲罰。(記者劉梓祁／攝影)

消息人士指，紐約市警(NYPD)未能從醫院取回用於分析的DNA證據，可能導致「數百名」強姦犯在城市中逍遙法外。

根據紐約郵報報導，有消息人士公開指，警方處理強姦案件的系統「完全崩潰」，以至有數十起活躍案件中的證據包被遺忘在醫院儲藏室。本應由特殊受害者部門(SVD)警探取走的證據包約有數百個。

此前，2022年12月通過的一項法律要求，儘管受害者決定不提出刑事指控 ，針對施暴者的證據包都需存放在奧伯尼(Albany)的指定中心，時長為20年，以便受害者改變主意決定起訴，從而取回證據。法案出台後，全市醫院開始對儲藏室中的證據包進行目錄編制。

然而，有相關人士發現，除了部分已失效的證據包，還有許多已在調查程序中的證據包正被遺漏，其中有多位相關受害者希望市警介入調查。據了解，強姦案中的證據包由受害者尋求治療的急診室收集，以用於醫護人員進行性侵犯的法醫檢查。

被收集的證據中，包含精液和唾液等身體液體，以及頭髮和衣物纖維等物質。按照程序，受害者通常選擇將證據包交予警方進行調查，或決定不立即採取行動，但證據會按照要求妥善存放。若啟動調查程序，證據會被交給市法醫檢察官辦公室進行分析，以在犯罪數據庫中尋找DNA匹配。

有倡議者說，仍存放在醫院儲藏室中且未被處理的證據包代表了警方未能全面調查、分析和尋找罪犯，意味著一名連環強姦犯可能在城市中遊蕩，尋找下一個受害者。女性平等司法項目主任、紐約前性犯罪檢察官曼寧(Jane Manning)亦表示，證據包在調查中扮演著重要角色，時常可以幫助識別連環強姦犯。

警方消息人士表示，目前尚不清楚已發現多少未處理的活躍案件證據包，因為全市60家進行強姦檢查的醫院還未進行完整審計。執法部門人士稱，僅在布碌崙(布魯克林)的國王郡醫院(Kings County Hospital)和曼哈頓的西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)，過去五年內每家便有多達100個活躍案件的證據未被特殊受害者部門取走。

DNA 布碌崙 紐約市

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