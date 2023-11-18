用棒球棍襲擊女友 休班亞裔消防員被捕

亞裔消防員因攻擊女友被逮捕。(本報資料照)

一名休班的亞裔 市消防局(FDNY)消防員，因涉嫌用棒球棍襲擊女友，日前在布碌崙 (布魯克林)被捕。

警方稱，39歲的消防員高韋恩(Wayne Ko，音譯)涉嫌於14日(周二)晚，在其女友位於布碌崙的家中實施攻擊而受到攻擊罪(Assault)的指控。

根據警方的消息，受害者說，兩人14日晚在她家中發生了爭吵。兩人在爭吵時，高韋恩用棒球棍擊打了她的手臂和左臉。當受害者向警方報案時，她的臉上有瘀青，但她沒有接受治療。

警方於15日凌晨3時15分，在布碌崙威廉斯堡(Williamsburg)聯合大道(Union Ave)交南五街(South 5th St)附近，逮捕了嫌疑人高韋恩。

高韋恩是在距離布碌崙216消防連(Engine Company 216)的消防站僅有幾呎的地方被逮捕的，但警方沒有透露他是否在那裡工作。

高韋恩在布碌崙貝瑞吉長大，31歲加入消防局，先是在東哈萊姆擔任緊急醫療技師，四年後，他參加並通過了消防員晉升考試。高韋恩2013年1月進入消防學院學習，同年6月被分配到曼哈頓 金融區的一個消防站。