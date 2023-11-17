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假快遞真搶劫 長島2華裔遭搶7萬元

記者高雲兒／紐約報導
皇后區長島市近日發生一劫案，兩名華裔被兩名假裝快遞的亞裔男子，搶走價值7萬元的財物；警方公布兩名男嫌照片，呼籲公眾提供線索。(市警局提供)
皇后區長島市近日發生一劫案，兩名華裔被兩名假裝快遞的亞裔男子，搶走價值7萬元的財物；警方公布兩名男嫌照片，呼籲公眾提供線索。(市警局提供)

皇后區長島市近日發生一劫案，兩名華裔被兩名假裝快遞員的亞裔男子，搶走價值7萬元的財物；警方公布兩名男嫌照片，呼籲公眾提供線索。

根據警方，該案發生在8日晚間9時22分、皇后區長島市新月街(Crescent St)交43大道附近一住所，兩名分別為22歲女性和25歲男性的華裔受害人，聽到兩名冒充快遞人員的按門鈴；當受害者打開門，此兩人硬闖進來，向兩名受害人展示了槍枝，隨後將兩名受害者的嘴巴、手臂和雙腿用膠帶封住和綁住；之後，這兩人搶走價值約7萬元的物品，包括一只勞力士手表和部分現金。

得逞後，兩名男嫌徒步逃走，受害人並未受傷；警方近日公布這兩名男嫌的照片，稱他們均為亞裔，並不清楚是否是華裔。

皇后區長島市近日發生一劫案，兩名華裔被兩名假裝快遞的亞裔男子，搶走價值7萬元的財...
皇后區長島市近日發生一劫案，兩名華裔被兩名假裝快遞的亞裔男子，搶走價值7萬元的財物；警方公布兩名男嫌照片，呼籲公眾提供線索。(市警局提供)

第一名嫌疑人為皮膚較白、身材瘦削的男性，他最後被目擊時，穿著黑色腦線帽、黑色厚夾克、黑色褲子和灰色運動鞋；第二名嫌疑人也是皮膚較白、身材瘦削且黑髮的男性，他最後被目擊時，穿著黑色厚夾克、黑色褲子和白色運動鞋。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

今年有多起劫犯假扮送快遞男子的案例。今年2月，法拉盛一名珠寶店被兩名身穿亞馬遜服裝的快遞員搶劫，他們搶走近百萬價值珠寶，還打傷看店的店主老母親，店主曾表示該案件可能是早有預謀。

長島市 華裔 亞裔

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