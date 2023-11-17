州檢察長詹樂霞 籲留心健保詐騙

紐約州檢察長詹樂霞，提醒紐約客注意健保登記相關詐騙。(美聯社)

隨著州健保 市場即日起開放註冊和續保，紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)、州衛生廳廳長麥克唐納德(James McDonald)16日發布警示，提醒紐約客注意相關詐騙。

據悉，紐約州健保市場(NY State of Health)、紐約健康計畫市場(New York’s Health Plan Marketplace)為公共健康項目如醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)、兒童健保(Child Health Plus)、基本計畫(Essential Plan)、以及商業健康保險 提供一站式的健康保險購買服務；而今年早些時候，繼新冠疫情的後續保險規則到期，紐約州針對參與公共健康計畫的民眾，恢復了資格審查及資料更新的工作，因而導致健康保險詐騙的增加。

詹樂霞、麥克唐納德警告紐約客要警惕接收到的電話、短信和電郵，可能是詐騙者假裝來自州衛生廳或其他機構；常見的騙局包括：利用民眾的恐懼加以威脅，稱他們的健康保險已被取消或是有被取消的風險，需支付數百元來續保；詐騙者還會提供好處例如禮品卡或給現金，誘惑民眾更新他們的資料，以此獲得個人信息。

他們提示，管理這些健保的機構絕不會向顧客索取任何費用，且不會使用威脅、急促的語氣，更不會通過獎勵的方式讓其更新信息，也不會通過短信、電郵和撥電的方式詢問顧客的信用卡信息；若民眾要更新資訊，應直接瀏覽紐約州健保市場、或醫療補助計畫的官網，也可撥電至1-855-355-5777。

若有紐約客淪為受害者或擁有相關線索，請積極向詹樂霞辦公室舉報或發出投訴，可上網填寫表格或撥電至(800) 771-7755。