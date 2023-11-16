我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

APEC重頭戲 領袖代表大合照出爐

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

紐約皇后區兩華裔被搶走7萬元財物 警方追緝兩亞裔男嫌

記者高雲兒／紐約即時報導
皇后區長島市近日發生一劫案，兩名華裔被兩名假裝快遞的亞裔男子，搶走價值七萬元的財物；警方公布兩名男嫌照片，呼籲公眾提供線索。(市警局提供)
皇后區長島市近日發生一劫案，兩名華裔被兩名假裝快遞的亞裔男子，搶走價值七萬元的財物；警方公布兩名男嫌照片，呼籲公眾提供線索。(市警局提供)

皇后區長島市近日發生一劫案，兩名華裔被兩名假裝快遞的亞裔男子，搶走價值七萬元的財物；警方公布兩名男嫌照片，呼籲公眾提供線索。

根據警方，該案發生在8日晚間9時22分、皇后區長島市新月街(Crescent St)交43大道附近一住所，兩名分別為22歲女性和25歲男性的華裔受害人，聽到兩名冒充快遞人員的按鈴；當受害者打開門，此兩人硬闖進來，向兩名受害人展示了槍枝，隨後將兩名受害者的嘴巴、手臂和雙腿用膠帶封住和綁住；之後，這兩人搶走價值約七萬元的物品，包括一只勞力士手錶和部分現金。

得逞後，兩名男嫌徒步逃走；警方近日公布這兩名男嫌的照片，稱他們均為亞裔，並不清楚是否是華裔。

第一名嫌疑人為皮膚較白、身材瘦削的男性，他最後被目擊時，穿著黑色腦線帽、黑色厚夾克、黑色褲子和灰色運動鞋；第二名嫌疑人也是皮膚較白、身材瘦削且黑髮的男性，他最後被目擊時，穿著黑色厚夾克、黑色褲子和白色運動鞋。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

今年有多起劫犯假扮送快遞男子的案例。今年2月，法拉盛一名珠寶店被兩名身穿亞馬遜服裝的快遞員搶劫，他們搶走近百萬價值珠寶，還打傷看店的店主老母親，店主曾表示該案件可能是早有預謀。

皇后區長島市近日發生一劫案，兩名華裔被兩名假裝快遞的亞裔男子，搶走價值七萬元的財...
皇后區長島市近日發生一劫案，兩名華裔被兩名假裝快遞的亞裔男子，搶走價值七萬元的財物；警方公布兩名男嫌照片，呼籲公眾提供線索。(市警局提供)

長島市 華裔 亞裔

上一則

布碌崙鎚殺案 兇嫌12月13日出庭 2童康復中心治療中

下一則

為增加勞工數量 紐約州長簽「清白法案」 保守派反對

延伸閱讀

法拉盛去年槍擊案 警方追緝華男嫌犯

法拉盛去年槍擊案 警方追緝華男嫌犯
空姐芝城逛街遭襲重傷未脫險 52歲男嫌落網

空姐芝城逛街遭襲重傷未脫險 52歲男嫌落網
皇后區男子為搶劫地鐵推人 被推亞裔女未受傷

皇后區男子為搶劫地鐵推人 被推亞裔女未受傷
網上約換匯 2華人遭搶3.4萬還被猛擊頭部 警鎖定3男嫌

網上約換匯 2華人遭搶3.4萬還被猛擊頭部 警鎖定3男嫌

熱門新聞

黃真因房產未被嚴姓女子妥善管理感到困擾，「從我父親過世到裁決出來前，都是這個保母有責任管理房產，但是裡面發霉了還是被人偷了搶了她也不管，還把房子搞得亂七八糟」。(黃真提供)

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

2023-11-13 13:03
米爾本街(Milburn Street)122-39號住所，一名54歲的房東，疑似因為租金被拖欠，一氣之下拿刀捅死三房客。(Google截圖)

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

2023-11-14 14:46
該男子因此事件丟了在華爾街當分析師的工作。（截自影片）

當街比中指狠嗆「滾回你的國家」 男子下場超慘…

2023-11-15 17:56
聯邦政府開放無證客工作許可限制，但目前紐約市僅有不到2%提交申請。(市長辦公室提供)

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

2023-11-12 06:31
亞當斯在首席募款幕僚上周遭聯邦調查局突襲檢查後，於8日首度舉行公開記者會，表明自己募款完全合乎規範。(記者張心／攝影)

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

2023-11-10 16:42
居住在17大道交81街的一名華婦，日前家中差點被入室盜竊。(谷歌地圖)

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

2023-11-11 11:26

超人氣

更多 >