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租客鎚殺案 兇嫌葉麗用12月13日出庭

記者顏潔恩／紐約報導
鎚殺案兇嫌葉麗用下月將繼續出庭。(本報檔案照)
鎚殺案兇嫌葉麗用下月將繼續出庭。(本報檔案照)

震驚紐約華社的布碌崙(布魯克林)租客鎚殺案，兇嫌葉麗用日前在布碌崙高等法院再次出庭，檢辯雙方因司法程序問題進行討論，當日針對案情進展的部分未有更新，法官將下次出庭時間定在12月13日(周三)。

47歲的葉麗用與同為租客的趙招招租住在日落公園的一間公寓內，8月23日因一次激烈爭吵，葉拿鐵鎚殺死了趙招招，並造成其兒子和女兒重傷；葉隨後被捕，遭控一項二級謀殺、企圖謀殺、四級非法持有武器罪名，不得保釋。

在最近的庭審中，葉跟之前出庭時模樣變化不大，身穿著灰綠色囚服，全程神情嚴肅、不發一語，他向翻譯員指出，自己能說福州話和國語，用哪個語言翻譯都可以；當日針對案情沒有過多進展，檢辯雙方仍在協商初期的程序問題，之後韓裔法官陳丹尼(Danny Chun)便確定，將下一次出庭時間定在12月13日(周三)。

趙家出事後，非營利組織紐約親子互助會便積極提供協助，負責人黃妮可指出，兄妹倆目前仍在威徹斯特(Westchester)的一家康復中心接受治療，情況不錯；另外，這期間籌到的善款最近將納入信託基金中，目前已進行到最後的階段，不過網路籌款仍在進行中，歡迎愛心人士持續捐助。

布碌崙 租客 韓裔

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