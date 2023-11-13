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紐約布碌崙皇冠高地致三代人死亡的火災由鋰電池引起

記者胡聲橋／紐約即時報導
市消防局局長卡瓦那要求私營部門馬上對鋰電池採取行動。(FDNY)
市消防局局長卡瓦那要求私營部門馬上對鋰電池採取行動。(FDNY)

布碌崙(布魯克林)皇冠高地(Crown Heights)12日凌晨4時30分發生的一場三級火災導致祖母、兒子、孫子三個人，也是三代人同時殞命；這起火災還導致其他14人受傷。市消防局局長卡瓦那(Laura Kavanagh)13日宣布，調查結果顯示，這起火災是由鋰電池引起的。

卡瓦那在火災發生地，皇冠高地奧伯尼大道242號門前說，消防部門經過調查確定，這起火災是由鋰電池引起的。這使紐約市今年鋰電池引發火災導致的死亡人數達到17人。她說死亡人數令人震驚，也令人崩潰。

卡瓦那說，紐約市致力於鋰電池火災問題已經有一段時間了，紐約市通過法案，向聯邦夥伴發出呼籲，制定了今後基礎設施方面的計畫，火災安全教育人員也遍布紐約市，提醒大家鋰電池的危險性，然而，有一件至關重要的事情需要今天就開始做，但還沒有開始做的，那就是私營部門應該採取行動，這能即刻救人性命，「這些私營部門手上沾有鮮血」，卡瓦那說，網上的零售商和送餐APP都繼續認為，鋰電池火災問題會自行解決。

這些非法，沒有經過認證的鋰電池是定時炸彈，卡瓦那說，她不能也不會看著私營部門對明顯的鋰電池問題無動於衷，亞馬遜和沃爾瑪不能銷售沒有經過國家安全認證的鋰電池，送餐APP，比如Grubhub和Uber eats應該更好地保障騎電單車的外賣郎的安全。她說，這非同尋常，事關生死。

81歲的韋斯特(Albertha West)，她的兒子58歲的邁克爾(Michael West)和33歲的孫子嘉米爾(Jamiyl)在這起火災中喪生。受傷的14人中包括一名消防員，這名消防員傷勢嚴重。

紐約市 布碌崙 亞馬遜

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