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法拉盛司機肇事逃逸 導致警車撞車 警員受傷

記者高雲兒／紐約即時報導
法拉盛地區近日發生一樁惡性肇事逃逸事件，導致兩名109分局警員受傷，目前情況穩定；警方正在全力追緝該嫌犯，並公布其車輛圖片，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)
法拉盛地區近日發生一樁惡性肇事逃逸事件，導致兩名109分局警員受傷，目前情況穩定；警方正在全力追緝該嫌犯，並公布其車輛圖片，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)

法拉盛地區近日發生一樁惡性肇事逃逸事件，導致兩名109分局警員受傷，目前情況穩定；警方正在全力追緝該嫌犯，並公布其車輛圖片，呼籲民眾提供線索。

根據市警局，5日凌晨12時16分，109分局的兩名警員正開著巡邏車，在法拉盛的32大道和大學點大道(College Point Boulevard)上巡邏，此時一輛黑色轎車沿大學點大道向南行駛，並闖了紅燈。

幾秒後，該車輛猛衝到警車前側，導致警車衝向電線桿，車輛幾乎完全損毀；肇事司機沒有停留，設法倒車後，沿北方大道加速向西駛離。

根據警方，車內兩名男警員都嚴重受傷，一名頭部和手臂受傷，而另一名則頭部和腿部受傷；他們隨後被送往紐約長老會皇后區醫院，情況穩定，目前已出院。

警方已發布肇事車輛的監控錄像，希望公眾能夠認出該車輛並將司機繫之以法。據悉該車輛為一輛黑色四門轎車，車窗被塗黑，德州車牌上標有藍底白色字母的「Lone Star」，可能是2015到2023年的本田思域轎車。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

法拉盛地區近日發生一樁惡性肇事逃逸事件，導致兩名109分局警員受傷，目前情況穩定...
法拉盛地區近日發生一樁惡性肇事逃逸事件，導致兩名109分局警員受傷，目前情況穩定；警方正在全力追緝該嫌犯，並公布其車輛圖片，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)
法拉盛地區近日發生一樁惡性肇事逃逸事件，導致兩名109分局警員受傷，目前情況穩定...
法拉盛地區近日發生一樁惡性肇事逃逸事件，導致兩名109分局警員受傷，目前情況穩定；警方正在全力追緝該嫌犯，並公布其車輛圖片，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)

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