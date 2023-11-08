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布碌崙地鐵出現男暴徒 專打女性頭臉

記者胡聲橋／紐約報導
一名暴徒一周內在布碌崙地鐵內作案四起，專門擊打女性頭臉。(警方提供)
一名暴徒一周內在布碌崙地鐵內作案四起，專門擊打女性頭臉。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)地鐵內近日出現一名男性暴徒，專門擊打女性頭臉，警方稱這名暴徒在一周時間內作案四起。警方已公布這名嫌犯的照片，進行通緝。警方希望知情者及時提供線索，將其早日捉拿歸案。

第一起案件發生在市警68分局/34捷運警局轄區內。10月28日上午8時左右，一名46歲的女性受害者在95街站乘坐一列向南行驶的R線地鐵時，一名男子走近她，用拳頭擊打她的頭部和臉部。襲擊者隨後步行離開車站，去向不明。受害者受輕傷，被急救人員送往瑪摩利醫院，情況穩定。

在第一起案件發生4個小時後，嫌犯又在市警84分局/30捷運警局的轄區內作案。一名32歲的女性在霍伊特街 (Hoyt Street)站登上一輛北行的3號線地鐵時，嫌犯走過來用拳頭擊打她的臉部。這名男性嫌疑人步行離開車站，去向不明。受害者受輕傷，沒有就醫。

第三起案件發生在市警78分局/32捷運警局轄區內。警方接到報案稱，10月31日上午6時20分左右，一名24歲的女性在北行的2、4號線地鐵站台候車時，一名男子走過來用拳頭擊打她的臉部。嫌疑人隨後步行離開車站，去向不明。受害者受輕傷，沒有就醫。

三天後，第四起案件發生在市警70分局/32捷運警局轄區內。11月3日上午大约5時10分，一名53歲的女性受害者在弗萊布許大道(Flatbush Avenue)站搭乘一列北行的2線地鐵時，一名男子朝她走去，開始對她大喊大叫，並對著她的臉部猛擊多拳。這名男性嫌疑人隨後步行離開車站，去向不明。 受害者受輕傷，沒有就醫。

根據警方的描述，這名男性嫌疑人中等膚色，黑色，留有鬍鬚。警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 捷運 布碌崙

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