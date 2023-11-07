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布碌崙威廉斯堡華人雜貨店 遭持刀搶劫

記者顏潔恩／紐約即時報導
警方公布涉嫌持刀搶劫的男子照片。(市警提供)
警方公布涉嫌持刀搶劫的男子照片。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)市警90分局7日發布消息，威廉斯堡(Williamburg)一家華人經營的雜貨店日前遭一名搶匪持刀搶劫，嫌犯還在逃；警方呼籲民眾提供線索，協助逮捕該名男子。

該案件發生在10月26日中午12時48分，一名身分不明的男子闖入位於Grand街731號的「Super 99 Cent gift Shop」華人雜貨店，從背後靠近一名49歲的員工，開口說要索取零錢；男子接著將手伸入口袋內，威脅說自己有刀，不照做的話就會將他刺死。

員工不敢反擊，站在一旁；搶匪從收銀機內搶走50元並隨手拿了一個打火機後逃逸，受害者覺得安全後才報警；警員接報抵達現場調查，調出監控錄像，員工則表示並未受傷。

據警方提供的圖片顯示，搶劫的男子身高約5呎7吋，擁有中等膚色的皮膚、身材削瘦、黑髮，犯案時身穿黑色連帽上衣、黑色褲子；警方呼籲，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

華人 布碌崙 布魯克林

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