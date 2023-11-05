2惡少地鐵站企圖逃票 乘客拒開門被毆

警方正通緝兩名涉嫌在地鐵站攻擊他人的惡少。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)途經戴克高地華社的一個地鐵站 日前發生一起暴力攻擊案，一名通勤客因拒絕為兩名想要逃票的少年開緊急出入口的門，遭兩人懷恨在心，當場抓著男子暴打；紐約市 警目前已發布通緝令，呼籲知情民眾提供線索。

該案件發生於10月30日晚上10時左右，在N線經過的漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Pkwy)地鐵站內，該站向來有不少華裔乘客，不過受害者是一名28歲的外族裔男子；當時兩名身分不明的青少年跟隨男子進入地鐵站，在其刷地鐵卡通過閘口前，兩人便示意對方為他們拉開緊急出入口的鐵門。

男子見狀表示不同意，在踏入地鐵站前便被兩名惡少拉回來，先遭兩人猛力推倒在地，再朝著他的頭部和臉部不停揮拳，導致受害者頭部嚴重受傷；施暴者則衝出地鐵站往不知名方向逃逸，不久後警方接報抵達現場，召來救護車將受害者送往附近醫院接受治療，並無大礙，而兩名惡少至今仍在逃。

據警方公布的圖像，兩名青少年疑似西語裔，其中一人身穿灰色連帽衛衣、黑白夾橙色的短褲和黑色球鞋、背著黑色背包，另一人則身穿寫有「New York Giants」字樣的藍灰色連帽衛衣、黑色短褲和白色球鞋。

警方呼籲知情民眾立即提供線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。