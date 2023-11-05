市府地鐵站襲擊案 華裔嫌犯被捕控罪

嫌犯李德明有精神病史，目前被控三項罪名。(市警局提供)

比鄰曼哈頓華埠 的地鐵站 11月1日上午發生一起襲擊案，一名非洲裔青年遭一名不明男子持棍棒毆打頭部；市警局日前在公園將嫌犯逮捕，調查發現其為華裔 且有精神病史，目前被控三項罪名。

根據市警局消息，11月1日上午10時13分左右，布碌崙大橋-市政廳地鐵站(Brooklyn Bridge-City Hall Station)地鐵4、5號線的南向月台上，42歲的華裔嫌犯李德明(Deming Li，音譯)，拿棍棒突然襲擊了在月台等車的28歲非洲裔青年霍德(Holder)，接著一把將其推下月台。

因當時並無列車駛入站台，霍德被圍觀民眾從鐵軌上救起，但已經被打到頭破血流，鮮血從頭部一直留到下巴，之後被急救人員送往表維醫院(Bellevue Hospital)接受治療。傷人後的李德明則迅速逃離現場，不知所蹤。

警方表示，2日下午4時20分左右，李德明在靠近華埠的市政廳公園(City Hall Park)被捕。當時李德明身著與犯案時相同的衣服，正在公園內獨自一人遊蕩，看到警察靠近自己後立即反抗，但最終被警方制服。