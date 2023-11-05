我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

砍下外婆頭顱「提頭逃亡」 金山灣區24歲嫌逃2天落網

今夜睡覺前 時鐘回撥1小時 多睡1小時

市府地鐵站襲擊案 華裔嫌犯被捕控罪

記者張心／紐約報導
嫌犯李德明有精神病史，目前被控三項罪名。(市警局提供)
嫌犯李德明有精神病史，目前被控三項罪名。(市警局提供)

比鄰曼哈頓華埠地鐵站11月1日上午發生一起襲擊案，一名非洲裔青年遭一名不明男子持棍棒毆打頭部；市警局日前在公園將嫌犯逮捕，調查發現其為華裔且有精神病史，目前被控三項罪名。

根據市警局消息，11月1日上午10時13分左右，布碌崙大橋-市政廳地鐵站(Brooklyn Bridge-City Hall Station)地鐵4、5號線的南向月台上，42歲的華裔嫌犯李德明(Deming Li，音譯)，拿棍棒突然襲擊了在月台等車的28歲非洲裔青年霍德(Holder)，接著一把將其推下月台。

因當時並無列車駛入站台，霍德被圍觀民眾從鐵軌上救起，但已經被打到頭破血流，鮮血從頭部一直留到下巴，之後被急救人員送往表維醫院(Bellevue Hospital)接受治療。傷人後的李德明則迅速逃離現場，不知所蹤。

警方表示，2日下午4時20分左右，李德明在靠近華埠的市政廳公園(City Hall Park)被捕。當時李德明身著與犯案時相同的衣服，正在公園內獨自一人遊蕩，看到警察靠近自己後立即反抗，但最終被警方制服。

據調查，李德明曾有精神病史，檔案紀錄他住在華埠勿街(Mott St.)13號。李德明目前被控三項罪名，分別為攻擊罪(Assault)、拒捕(Resisting Arrest)以及非法持有武器罪(Criminal Possession of a Weapon)。

嫌犯李德明有精神病史，目前被控三項罪名。(市警局提供)
嫌犯李德明有精神病史，目前被控三項罪名。(市警局提供)

地鐵站 華埠 華裔

上一則

布碌崙橋底拱門重啟 首辦社區活動

下一則

身分不明華女按摩店盤桓過夜 業主急尋家人帶回

延伸閱讀

市政廳地鐵站襲擊案 嫌犯疑為亞裔

市政廳地鐵站襲擊案 嫌犯疑為亞裔
華埠迎APEC 秀短片宣傳活動

華埠迎APEC 秀短片宣傳活動
屋崙華埠建新林肯中心 負責人：將帶來人流 增社區安全

屋崙華埠建新林肯中心 負責人：將帶來人流 增社區安全
加州眾議員Carrillo酒駕遭逮 正與梁家訓角逐洛市議員

加州眾議員Carrillo酒駕遭逮 正與梁家訓角逐洛市議員

熱門新聞

(取自X平台)

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

2023-10-31 17:21
長島納蘇郡曼哈塞一名六歲男孩因為將萬聖節糖果放錯地方，被一華裔男子拔槍相向，該男子已被逮捕控罪。(納蘇郡警方提供)

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

2023-10-30 07:50
紐約市政府在蘭德爾島搭蓋大型帳篷，可收容2000名無證移民，但也顯現紐約市已經很難再找到足以收容無證客的適合地點和住所。(記者許振輝／攝影)

慷慨奉上白吃午餐 無證客湧紐約…市長央求：別再來了

2023-10-31 02:30
紐約兩戶人家因住房的噪音問題起爭執，嫌犯帕斯掏出手槍將鄰居槍殺身亡。(截自X平台影片)

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

2023-11-01 19:43
新聞網站Semafor獨家報導，指拜登總統上周在一個白宮私人會議上，對紐約時報17日加薩醫院爆炸事件的新聞報導表達了憤怒。（路透資料照）

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

2023-10-30 17:46
身分不明的華女數天前開始投靠8大道一家按摩店。(龔先生提供)

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

2023-11-04 14:19

超人氣

更多 >
未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光
練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫
紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回
股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債
美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰

美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰