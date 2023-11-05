布碌崙地鐵站 1周發生2侵襲案

Q車教堂大道站發生的攻擊案嫌犯圖像。(警方提供)

布碌崙地鐵站 一周來連續發生兩起乘客遭侵襲的案件，其中一名受害者被毆打，導致腦出血，被送往醫院急救，傷勢雖嚴重但傷情穩定。這兩起案件都未偵破，警方仍在通緝涉案嫌犯。

警方稱，10月31日晚11時左右，一名29歲的男子在地鐵Q車教堂大道(Church Avenue)站的南向站台等車，有人過來對其頭部重擊數拳，受害者摔倒後頭部撞上了一列正在慢慢駛離車站的Q線列車，導致他頭部受傷，急救人員將他送往附近的紐約市 公立醫院，發現受害者腦出血，慶幸沒有生命危險。嫌犯徒步逃離現場，去向不明。

一周前的10月24日上午10時25分左右，一名17歲的少年在麥當勞大道(McDonald Avenue)上的F車P大道地鐵站被人擊打臉部，致其臉部腫脹和瘀傷。急救人員將其送入附近醫院檢查，慶幸無生命危險。