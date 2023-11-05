我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今夜睡覺前 時鐘回撥1小時 多睡1小時

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

布碌崙地鐵站 1周發生2侵襲案

記者胡聲橋／紐約報導
Q車教堂大道站發生的攻擊案嫌犯圖像。(警方提供)
Q車教堂大道站發生的攻擊案嫌犯圖像。(警方提供)

布碌崙地鐵站一周來連續發生兩起乘客遭侵襲的案件，其中一名受害者被毆打，導致腦出血，被送往醫院急救，傷勢雖嚴重但傷情穩定。這兩起案件都未偵破，警方仍在通緝涉案嫌犯。

警方稱，10月31日晚11時左右，一名29歲的男子在地鐵Q車教堂大道(Church Avenue)站的南向站台等車，有人過來對其頭部重擊數拳，受害者摔倒後頭部撞上了一列正在慢慢駛離車站的Q線列車，導致他頭部受傷，急救人員將他送往附近的紐約市公立醫院，發現受害者腦出血，慶幸沒有生命危險。嫌犯徒步逃離現場，去向不明。

一周前的10月24日上午10時25分左右，一名17歲的少年在麥當勞大道(McDonald Avenue)上的F車P大道地鐵站被人擊打臉部，致其臉部腫脹和瘀傷。急救人員將其送入附近醫院檢查，慶幸無生命危險。

警方仍在調查這兩宗地鐵暴力案件，至今仍未破案。不過，警方已公布嫌犯照片，警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

F車P大道站發生的攻擊案嫌犯圖像。(警方提供)
F車P大道站發生的攻擊案嫌犯圖像。(警方提供)

地鐵站 布碌崙 紐約市

上一則

媽祖基金會秋祭儀式 數百民眾參加

下一則

2惡少地鐵站企圖逃票 乘客拒開門被毆

延伸閱讀

紐約國際馬拉松將開跑 推薦觀賽街道公布

紐約國際馬拉松將開跑 推薦觀賽街道公布
蔣莎樂投書華媒 鼓勵華人積極發聲

蔣莎樂投書華媒 鼓勵華人積極發聲
市政廳地鐵站襲擊案 嫌犯疑為亞裔

市政廳地鐵站襲擊案 嫌犯疑為亞裔
貝瑞吉中心新址剪綵 兩黨民代出席

貝瑞吉中心新址剪綵 兩黨民代出席

熱門新聞

(取自X平台)

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

2023-10-31 17:21
長島納蘇郡曼哈塞一名六歲男孩因為將萬聖節糖果放錯地方，被一華裔男子拔槍相向，該男子已被逮捕控罪。(納蘇郡警方提供)

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

2023-10-30 07:50
紐約市政府在蘭德爾島搭蓋大型帳篷，可收容2000名無證移民，但也顯現紐約市已經很難再找到足以收容無證客的適合地點和住所。(記者許振輝／攝影)

慷慨奉上白吃午餐 無證客湧紐約…市長央求：別再來了

2023-10-31 02:30
紐約兩戶人家因住房的噪音問題起爭執，嫌犯帕斯掏出手槍將鄰居槍殺身亡。(截自X平台影片)

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

2023-11-01 19:43
新聞網站Semafor獨家報導，指拜登總統上周在一個白宮私人會議上，對紐約時報17日加薩醫院爆炸事件的新聞報導表達了憤怒。（路透資料照）

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

2023-10-30 17:46
身分不明的華女數天前開始投靠8大道一家按摩店。(龔先生提供)

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

2023-11-04 14:19

超人氣

更多 >
未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光
練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫
紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回
股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債
美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰

美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰