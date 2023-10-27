貝賽重竊案…趁車主不注意闖車內偷2.5萬元 嫌犯疑亞裔

皇后區貝賽近日發生一起重竊案，一名亞裔男子趁另一位亞裔車主分心時，從受害者的車內偷走了2萬5000元現金，警方公布嫌犯圖片。（市警局提供）

華人聚居的皇后區 貝賽(Bayside)近日發生一起重竊案，一名亞裔 男子趁另一位亞裔車主分心時，從受害者的車內偷走了2萬5000元現金，警方26日發布嫌犯作案圖片，呼籲知情民眾提供線索。

根據管轄貝賽的市警局111分局，本月11日(周三)下午3時左右，一名43歲的男子將他的汽車停在43大道交214th Place的轉角處，駕駛黑色馬自達(Mazda)轎車的另一名車主與他並排停車。

當這兩名車主交談之時，另有一名男子溜進了受害人的車內，從車中拿走了2萬5000元現金，然後朝著未知方向逃跑。根據市警局發言人的說法，這位嫌疑人並沒有與馬自達汽車的駕駛員同謀合作。

根據警方公布的嫌犯作案圖片，嫌犯疑為亞裔，膚色較淺，年齡約在20至30歲之間。他最後一次被看到時穿著白色T恤、藍色牛仔褲、戴一頂帽冠上有字母 「B」的白色棒球帽。

根據市警局最新的CompStat報告，皇后區第111分局在2023年迄今已報告510起重竊案，比去年同期的526起少了16起，下降了3%。

警方表示，上述竊案的嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。