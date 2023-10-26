搜尋37小時無果 74歲史島釣魚失蹤華男停止搜救

海岸警衛隊搜尋出海釣魚失蹤的華男丁鎮江37小時後，宣布停止搜尋。(警方提供)

74歲的丁鎮江23日在史泰登島南部海域的拉瑞坦灣(Raritan Bay)划船釣魚 時失蹤，海岸警衛隊經過37小時的搜尋無果，於24日晚停止搜救。

丁鎮江23日下午出海釣魚。當局稱，人們在Keansburg Marina附近最後一次看到丁鎮江在一艘多色的皮艇內。丁鎮江在海上釣魚時，與一名家人的聯繫中斷，這名家人急忙報警。新澤西基波特(Keyport)警方接著告訴海岸警衛隊，丁失蹤了。警衛隊隨即開始了搜救行動。

23日晚6時30分左右，警方在新澤西州 基波特港(Keyport Harbor)雪松街公園(Cedar Street Park)邊的胡桃街(Walnut Street)發現了丁鎮江的皮艇和個人物品，但就是沒有找到失蹤者。

24日，搜尋持續了一整天，紐約警察局和消防局也加入了搜救的行列。海岸警衛隊稱，他們一共搜索了大約129平方海里的地區，他們甚至動用了直升飛機，持續搜尋了37個小時，但仍一無所獲。

丁鎮江的朋友說，丁是一名技術嫻熟的皮艇划手，他自己改裝過皮艇，目的就是為了在開放水域划船時更加安全。丁鎮江的一名鄰居說，丁是一名非常有經驗的皮艇划手，而且喜愛釣魚。

拉瑞坦灣目前的水溫僅為50多度。人體在溫度低於50度的水中會很快體溫過低，因寒冷造成休克，並立即喪失能力。

海岸警衛隊紐約分區副指揮官安德烈奇克(Jonathan Andrechik)說，做出停止搜尋的決定是很艱難的。他們向丁鎮江先生表示哀悼，對他的家人和朋友表示由衷的慰問，並對參與此次搜尋的所有機構所付出的努力表示感謝。

按照警方的描述，丁鎮江身高5呎6吋，體重約140至160 磅。 棕色眼睛，黑色頭髮。警方呼籲任何知曉丁鎮江下落者致電海岸警衛隊：718-354-4037。目前州警察局、紐約市 警總局和紐約市消防局也在尋找丁鎮江的下落，掌握信息者可致電警方熱線1-800-577-TIPS(8477)。