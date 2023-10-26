紐約地鐵攜槍被捕人數 較疫情前增94%

2019年以來，市內地鐵查獲槍枝數量增94%。(記者劉梓祁／攝影)

自新冠疫情發生後，犯罪率升高時常成為熱議話題，不僅暴力行為一度頻繁發生，其中針對亞裔 的仇恨犯罪數量亦曾快速增加；此外，最新統計顯示，有愈來愈多人在市內搭乘地鐵時攜帶武器，槍枝查獲增長比率幾近翻倍。

統計顯示，與2019年相比，因槍枝被捕的人士數量增長了94%。根據市警，截至本年10月，地鐵警員已經逮捕了37名攜帶槍枝的嫌疑人，而2019年只有19人。同時，與2022年同期的24起槍枝案件相比，今年警方逮捕人數增加54%。

該消息由市警交通處長肯珀(Michael Kemper)在日前的採訪中公布，但他表示逮捕次數變多可理解為正面跡象，使總體犯罪率有所下降。據官方數據，2023年迄今地鐵犯罪數下降5%，且六大主要犯罪大多有下降，僅有暴力重罪和入室盜竊上升，比率分別為4%和43%。

肯珀指出，存在因攔截逃票人群而發現其攜帶裝填有子彈的槍枝，從而必須進行追繳。警方表示，本年內地鐵中已發生三起槍擊 事件，共造成四名受害人。而去年，共發生九起事件，共有18名受害人，其中一起為布碌崙(布魯克林)的大規模槍擊事件。

2022年4月，64歲的槍手詹姆斯(Frank James)在一列地鐵列車上開槍打傷10名受害人，不久前被聯邦法院判處終身監禁。然而，有曾成為地鐵犯罪受害者的乘客對統計數據提出質疑。

在本年8月於曼哈頓23街地鐵站 候車時，突遭一女子掄拳擊中臉部的陳女士(Gladys Chen)提出，地鐵犯罪下降的衡量標準似乎並不明確。她說，從經驗上來看，地鐵犯罪數量並未明顯下降，如早前在五大道/53街站(53rd Street Fifth Avenue)被推倒的婦女。

本月18日，39歲的男子瓊斯(Sabir Jones)在站台上將一名29歲女子推向行駛中的地鐵列車，導致後者重傷，需進行腦部手術。因此，陳女士說，「犯罪肯定有增加」。

肯珀指，市警正試圖改變公眾看法，如打擊生活質量方面的犯罪行為，其中跳過閘門行為已導致迄今為止97%的槍枝逮捕案件。根據警方，警察至今已在10萬3066次攔截中簽發了傳票或實施逮捕，而在2022年同期為6萬7473次，增長了52.8%。