我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登黃金時間演說：哈瑪斯與普亭是民主共同敵人

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

推女撞向地鐵列車 遊民嫌落網 犯案前曾攻擊其他乘客

記者邢易霖 / 紐約報導
曼哈頓一名女子被推入行駛中的地鐵列車，嫌犯新州落網。(市警提供)
曼哈頓一名女子被推入行駛中的地鐵列車，嫌犯新州落網。(市警提供)

根據市警最新消息表示，18日涉嫌在曼哈頓將一名29歲女子隨機推向行駛中地鐵列車致其重傷的男嫌，已在新澤西州紐瓦克(Newark)被逮捕。涉案男子被確認為39歲的瓊斯(Sabir Jones)，已移交給聯邦法警局(U.S. Marshals Service)，預計將被送回紐約市接受指控。據悉，該男嫌在犯下此案前幾分鐘，也曾在地鐵站攻擊其他乘客。

紐紐瓦克公共安全主任法拉吉(Fritz Fragé)表示，紐瓦克警方於19日中午12時左右，在雷蒙德大道(Raymond Boulevard)和麥卡特高速公路(McCarter Highway)交叉口的一個PATH地鐵站附近將該名嫌犯逮捕並拘留。

瓊斯被指控於18日中午、在曼哈頓第五大道/53街站(53rd Street Fifth Avenue)將站台上的一名29歲女子推向行駛中的地鐵列車，導致該女子重傷。該女子在接受手術過程中，頭骨被切除了很大一部分，目前受害人仍在住院治療，警方稱這是一起無端襲擊事件。

警方表示，瓊斯攻擊29歲女子的幾分鐘前，也在同一地鐵站拳打另一位26歲的男性乘客，導致受害者下巴骨折。這名受害者事發後並未報警，他在看到新聞中瓊斯的照片後認出了他，並在晚上8時才報案。

據悉，瓊斯是遊民，至少有20多次被捕記錄，包括持有武器、吸毒、襲擊和性犯罪指控。他在多次案件中與毒品、偽造、恐怖威脅、財產盜竊等罪行有關，還曾向警察撒尿。他被診斷患有憂鬱症和精神病，並且吸毒，經常在紐約賓州車站(Penn Station)出入。他上一次被捕是去年12月，當時他乘坐地鐵時，站在兩節車廂連接處，並拒絕離開地鐵站；瓊斯也曾在下東城公車上威脅乘客。

市警交通處長肯珀(Michael Kemper)表示，警方迅速確認了瓊斯的身分，得以快速逮捕嫌犯。據大都會運輸署(MTA)的數據顯示，今年地鐵系統內的重罪案數量下降了4.8%，但逮捕次數卻上升了83%。該襲擊事件再次引發了對地鐵安全的擔憂。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)呼籲加強心理健康支持，並表示遊民或者有精神疾病史的人需要接受治療，離開公共空間，以便更好地康復。他指出，雖然在打擊地鐵犯罪方面取得了巨大進展，但這仍然無法彌補對受害者家庭造成的傷痛。

曼哈頓一名女子被推入行駛中的地鐵列車，嫌犯新州落網。(記者邢易霖 / 攝影)
曼哈頓一名女子被推入行駛中的地鐵列車，嫌犯新州落網。(記者邢易霖 / 攝影)

地鐵站 遊民 曼哈頓

上一則

暗網販售逾1萬包毒品 得手800萬 華男認罪入獄

下一則

紐約戶外用餐新規嚴苛 業者不看好

延伸閱讀

攔截危車遭撞 馬州蒙郡警雙腿癱瘓

攔截危車遭撞 馬州蒙郡警雙腿癱瘓
限縮人工計票範圍 地方政府可能提告

限縮人工計票範圍 地方政府可能提告
場邊人語／名不副實 巨人失職

場邊人語／名不副實 巨人失職
德拉瓦州1高中校長 涉把女學生露點照P成梗圖散布

德拉瓦州1高中校長 涉把女學生露點照P成梗圖散布

熱門新聞

皇后區18日清晨發生一起入室槍擊案，一群男子強行闖入一名31歲華人男子家中，用槍擊中他的胸部及手臂。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

2023-10-18 17:51
紐約皇后區傑克遜高地羅斯福大道與74街地鐵站，17日上午發生一名10歲女孩落軌被撞死事故。圖為資料照。(路透)

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

2023-10-17 11:25
在哈瑪斯前領袖號召群眾進行抗爭行動後，紐約市警自13日起將全體著制服待命。（歐新社）

前哈瑪斯領袖號召抗爭 紐約市警周五起全體著制服待命

2023-10-12 16:52
警察在法拉盛街頭收繳了九條未帶出售標牌的條紋鱸魚。(取自州環保廳)

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

2023-10-14 11:44
紐約市法拉盛的賣淫現象日漸嚴重，導致行人和商家都怨聲載道。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

2023-10-12 06:29
受害人與「平台客服」溝通。(公共安全巡邏隊提供)

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

2023-10-15 06:51

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元

輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元