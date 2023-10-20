推女撞向地鐵列車 遊民嫌落網 犯案前曾攻擊其他乘客

曼哈頓一名女子被推入行駛中的地鐵列車，嫌犯新州落網。(市警提供)

根據市警最新消息表示，18日涉嫌在曼哈頓 將一名29歲女子隨機推向行駛中地鐵列車致其重傷的男嫌，已在新澤西州紐瓦克(Newark)被逮捕。涉案男子被確認為39歲的瓊斯(Sabir Jones)，已移交給聯邦法警局(U.S. Marshals Service)，預計將被送回紐約市接受指控。據悉，該男嫌在犯下此案前幾分鐘，也曾在地鐵站 攻擊其他乘客。

紐紐瓦克公共安全主任法拉吉(Fritz Fragé)表示，紐瓦克警方於19日中午12時左右，在雷蒙德大道(Raymond Boulevard)和麥卡特高速公路(McCarter Highway)交叉口的一個PATH地鐵站附近將該名嫌犯逮捕並拘留。

瓊斯被指控於18日中午、在曼哈頓第五大道/53街站(53rd Street Fifth Avenue)將站台上的一名29歲女子推向行駛中的地鐵列車，導致該女子重傷。該女子在接受手術過程中，頭骨被切除了很大一部分，目前受害人仍在住院治療，警方稱這是一起無端襲擊事件。

警方表示，瓊斯攻擊29歲女子的幾分鐘前，也在同一地鐵站拳打另一位26歲的男性乘客，導致受害者下巴骨折。這名受害者事發後並未報警，他在看到新聞中瓊斯的照片後認出了他，並在晚上8時才報案。

據悉，瓊斯是遊民 ，至少有20多次被捕記錄，包括持有武器、吸毒、襲擊和性犯罪指控。他在多次案件中與毒品、偽造、恐怖威脅、財產盜竊等罪行有關，還曾向警察撒尿。他被診斷患有憂鬱症和精神病，並且吸毒，經常在紐約賓州車站(Penn Station)出入。他上一次被捕是去年12月，當時他乘坐地鐵時，站在兩節車廂連接處，並拒絕離開地鐵站；瓊斯也曾在下東城公車上威脅乘客。

市警交通處長肯珀(Michael Kemper)表示，警方迅速確認了瓊斯的身分，得以快速逮捕嫌犯。據大都會運輸署(MTA)的數據顯示，今年地鐵系統內的重罪案數量下降了4.8%，但逮捕次數卻上升了83%。該襲擊事件再次引發了對地鐵安全的擔憂。