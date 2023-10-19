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紐約市議員持槍被捕 亞當斯出聲譴責

記者顏潔恩／紐約報導
韋娜芙持槍現身布碌崙學院集會，遭到逮捕。(取自韋娜芙社群媒體)
韋娜芙持槍現身布碌崙學院集會，遭到逮捕。(取自韋娜芙社群媒體)

以色列和哈馬斯的戰爭紛擾波及紐約市，布碌崙(布魯克林)羊頭灣烏克蘭籍的猶太市議員韋娜芙(Inna Vernikov)日前因持槍出席在校園舉辦的一場親巴勒斯坦集會，遭到逮捕控罪；市長亞當斯(Eric Adams)目前作出評論，形容韋娜芙攜槍的行為「不合適」。

共和黨籍的韋娜芙12日參與布碌崙學院的親巴集會時，以保護猶太學生的名義出席活動，隨後被人發現腰間掛著槍，掀起熱議；儘管她有持槍照，但因違反了攜帶槍枝到校的規定，觸犯了E級刑事罪。

亞當斯日前對韋娜芙的行為作出譴責，並指案發後紐約市警採取了必要的行動，在公眾場合展示手槍是不恰當的，每個人都應遵守法規。

韋娜芙引發的爭議還不止於此，她近期在社群媒體平台X發文，表示與亞當斯團隊的高級首席顧問瑪婷(Ingrid Lewis-Martin)會晤；兩人暢談以哈戰火、針對猶太人的暴行和種族滅絕戰爭、以及紐約市正在經歷的恐懼等，令她感慨道，「我可以明確地說，我們在本屆市府中有真正的朋友」。

這導致部分民眾的不滿，認為亞當斯市府不該與剛因持槍而被捕的民選官員會面；當被問及此事時，亞當斯未直接回應，僅表示對瑪婷有完全的信任，也認為城市能夠發展，有賴於她願意跟無論是什麼黨派的人溝通問題。

「我最有力的武器之一就是我的首席顧問」，亞當斯說，多年來她有能力跨道與人溝通，她培養人際關係的能力是受到市府重視的原因，「我常讓她這麼做，且確實沒人做得比她更好」。

亞當斯 紐約市 猶太

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