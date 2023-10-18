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紐時：拜登訪以普亭訪中 全球政治版圖重畫

闖民宅偷盜後 兩分鐘連竊法拉盛2餐館…看到他請報警

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
嫌犯作案照片。(市警局提供)
嫌犯作案照片。(市警局提供)

法拉盛地區8日發生兩起入室盜竊案，嫌犯在兩分鐘之內接連盜竊兩家餐館，拿走350元現金，其中包括一家中餐館，警方18日公布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索，並獎賞提供有力線索的民眾最高3500元的懸賞金。

根據管轄法拉盛的109市警分局，8日(周一)清晨5時不到，嫌犯先是強行進入位於莫瑞丘(Murray Hill)41街149-09號、一家名為「Mika's Miga」的燒烤店，試圖取走其中財物但一無所獲，隨後在5時左右，他輾轉到隔壁位於41街149-11號、一家名為「Panda King」的中餐館，在店內拿走了350元現金後逃跑。

調查人員還認為，這名賊據信在兩起竊案發生前的一個小時，還強行闖入了同樣位於41街104-09號的一間民宅，在房間內取走了1000元現金和一台平板電腦後逃跑。在這三起案件中無人受傷。

根據市警局在18日公布的監控畫面，嫌犯被描述為中等膚色、纖瘦體格，身高約5呎7吋，最後一次被看到時穿著灰色連帽衛衣和淺色的褲子。

市警局的CompStat最新報告顯示，109分局在2023年迄今已經報告了254起搶劫案，比去年同期的229起多了25起，增加10.9%。

警方呼籲知情民眾提供線索協尋，提供有力線索致其逮捕的民眾，可獲得最高3500元的獎金，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

法拉盛 中餐館 推特

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