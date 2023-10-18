今年單車騎士死亡人數 恐創紀錄

交通維權組織「交通替代」最新發布的報告稱，今年的單車致死人數有可能創下自1999年以來最高。(市長辦公室提供)

交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)最新發布的報告稱，今年的單車騎士死亡人數有可能創下自1999年以來最高，其中七成死者駕駛電單車，該組織提出受到保護的單車道是重要的解決之道。

「交通替代」17日發布的一份報告稱，去年單車騎士死亡人數為18人，但今年到目前為止，已有26名單車騎士喪命；這是自1999年以來，同期死亡人數最多的一年，當年死亡人數為40人。

報告中同時提到，這已經是有記錄以來，紐約市 長任期頭兩年中，騎單車死亡人數最多的，「而2023年還有三個月。」

根據紐約市數據，今年18名單車致死的人是電單車騎手，約占據總死亡人數的七成；在過去的幾年裡，電單車都占據單車死亡事故的很大一部分，去年18名遇難者中有9人騎電單車，2021年19名遇難者中為11人騎電單車。

「交通替代」還發現，今年有六名死者是「單獨撞車」，即撞擊中不涉及其他車輛；在其餘20名被其他車輛撞死的騎車者中，有19人死在沒有保護單車道基礎設施的街道上，他們批評亞當斯 政府未能實現整個城市的單車道建設目標，並在報告中指出，「承諾不能保證騎車人的安全，但完整的、受到全面保護的單車道可以。」

紐約市長亞當斯(Eric Adams)曾於12日宣布，將在四個區建立長達40哩的帶有安全隔離的單車道，預計會橫跨布朗士 區整個海濱，橫穿皇后區和史泰登島北部大部分海濱區域，並在布碌崙新建一條長達12哩的單車道；當他被問及如何看待26名單車騎士死亡時，市長說，「這就是為什麼我們要建立一個安全的單車網絡。」

紐約市的街道總體規畫於2019年通過，要求到2026年安裝250哩長的受保護單車道，但到目前為止，只安裝了33.5哩。

另一方面，「交通替代」表示行人安全有所提高；根據市府數據，自1月1日以來，迄今有68名行人在交通事故中喪生，這是除2020年外近年來上最低的一年，而當時因為疫情，街道上的人員和車輛減少。