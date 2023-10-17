錫克教徒因戴頭巾公車上被打 警緝兇

一名錫克教徒日前乘坐公車時，因為戴頭巾而被攻擊，警方通緝男嫌（見圖）。 (市警局提供)

一名錫克教徒日前乘坐公車時，因為戴頭巾而被攻擊，並被攻擊他的男嫌叫囂，「我們國家不戴這個！」該男嫌目前在逃，警方正在全力追緝，該案已列仇恨犯罪 進行調查。

根據警方，案件發生在15日上午9時2分左右，這名19歲的戴頭巾錫克男子正在皇后區 118街和自由大道附近的公車上，男嫌走近他，說:「我們國家不戴那個，把口罩 也摘下來！」隨後，他對受害男子的後腦勺、臉部和背部進行了多次拳打腳踢，造成了輕微的撕裂和疼痛，他還試圖取下受害者頭上的頭巾。

男嫌做完這一切後下車，沿著自由大道步行逃離。警方表示，受害者受輕傷，並無大礙。

MTA代理首席客戶官里埃拉(Shanifah Riera)根據公車監控錄像，補充了更多細節。她說，男嫌和受害者在一開始面對面坐著，正在交談，然後受害者站起來換了位置，但男嫌緊隨其後，並開始襲擊，「受害者沒有防備，他甚至沒有採取防禦姿態來保護自己。」她表示，該男嫌肯定會被找到，因為公共交通系統到處都是攝像頭。

一名錫克教徒因為頭巾被攻擊，並被攻擊他的男嫌叫囂，「我們國家不戴這個！」圖為男嫌照片。(市警局提供)

紐約警方的仇恨犯罪小組(Hate Crimes Unit)正在調查此案，同時追緝該男嫌。根據描述，該男子25到35歲，非洲裔，身材苗條，身高約5呎9吋，棕眼黑髮。他最後一次露面時穿著黃色蓬鬆夾克、藍色牛仔褲和運動鞋。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。